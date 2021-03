Le groupe Koné annonce lancer une plateforme de services adaptée à tous les ascenseurs existants, pour les rendre davantage connectés. Parmi les services proposés : la maintenance prédictive, l'appel de l'ascenseur via smartphone, ou encore la personnalisation.

Après avoir lancé « Koné DX », une nouvelle gamme d'ascenseurs avec connectivité native fin 2019, le spécialiste finlandais a annoncé ce jeudi 25 mars la création d'une plateforme connectée du même nom, capable de s'adapter à tous les ascenseurs existants de n'importe quelle marque, soit 590 000 ascenseurs pour le marché français, selon les chiffres de la Fédération des Ascenseurs.

De fait, n'importe quel ascenseur pourra être connecté à cette nouvelle plateforme de services, mais aussi à d'autres applications déjà utilisées par le gestionnaire du bâtiment.

Une plateforme digitale pour des ascenseurs plus connectés

D'un point de vue pratique et de la sécurité, la plateforme permet notamment de faire de la maintenance prédictive, pour anticiper les besoins et réparations, et ainsi éviter les risques de panne.

Pour les utilisateurs, la plateforme de services permet également d'appeler l'ascenseur à distance grâce à un smartphone et de gérer le flux de personnes, ce qui se révèle particulièrement utile dans le contexte actuel de crise sanitaire pour limiter les contacts et respecter la distanciation physique.

Parmi les autres options : donner des informations en cabine, ou encore personnaliser les musiques.

« L’ascenseur devient un système ouvert communiquant avec d’autres services et applications du bâtiment, pour faciliter le pilotage des installations et améliorer la fluidité, le confort et la sécurité », résumé Koné.

L'ascenseur connecté ou « augmenté » permet également de s'adapter à l'évolutivité des bâtiments, notamment de bureaux vers logements, ou inversement.

« Tout au long de sa vie, un bâtiment peut connaître un ou plusieurs changements de destination avec comme conséquence des évolutions dans les usages et besoins de ses occupants (…) Anticiper les transformations et les besoins des futurs utilisateurs devient crucial pour inscrire le bâtiment dans la durabilité. La plateforme digitale Koné confère aux ascenseurs agilité et adaptabilité à toutes les configurations et impératifs de mixité des usages, tout au long du cycle de vie du bâtiment », estime le spécialiste.

Soucieux d'enrichir les services proposés, le groupe Koné n'exclut pas de nouveaux partenariats avec des start-up ou des géants du numérique dans les mois à venir.

Claire Lemonnier