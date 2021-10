Le digital dans tous ses états sur le salon EquipBaie

Bien que contents de sortir du format digital et retourner à la rencontre des professionnels de la menuiserie, les exposants du salon Equipbaie n’ont pas oublié de mettre en avant leurs solutions connectées. C’est le cas d’Elcia, avec son premier configurateur 3D, et de Frances Fermetures, qui présentait son outil d’assistance visio dédié aux installateurs. Rencontre.

Pour l’éditeur de logiciel Elcia comme le fabricant France Fermetures, impossible de manquer le salon Equipbaie-Métalexpo, dont l’édition 2021 s’est déroulée entre le 21 et le 24 septembre dernier. Les deux entreprises ont pu révéler, en physique, leurs nouvelles solutions tournées vers le digital, mais surtout vers l’aide aux installateurs de menuiserie.

Les configurateurs 3D à l’honneur au stand Elcia



L’offre numérique d’Elcia continue de s’étoffer, vingt après le lancement de ProDevis. Le logiciel de suivi de fabrication de menuiserie propose maintenant une version 100% web, appelée ProDevis Start. Le configurateur technique de menuiseries dédié aux industriels, Diapason, privilégie maintenant d’un cloud sécurisé, dans le cadre d’un partenariat avec l’éditeur de solutions numériques Proginov.

Initialement, l'outil ProDevis marchait sans connexion Internet - Crédit photo : Virginie Kroun

Et la fièvre partenariale ne s’arrête pas là, car AlloTools était co-exposant au stand d’Elcia sur le salon Equipbaie-Métalexpo. L’occasion de découvrir BatiTrade, configurateur 2D et depuis 3D d’AlloTools, dédié initialement à la menuiserie et aux fermetures extérieures et aujourd’hui intégré sur le logiciel ProDevis. Ainsi, plus de 20 000 installateurs menuisiers accéderont à cet outil de visualisation, nécessaire pour vendre leur projet de portails, clôtures, portes de garage, garde-corps, portes d’entrée, pergolas.

Au-delà de l’aspect marketing, le jumeau numérique, avec son passage en 3D tend à donner plus précision technique au produit (angles de pose, clôture en escalier avec muret en pente…) De cette façon, le rendu exact sera commandé et livré chez le particulier. Ce dernier peut aussi redéfinir en temps réel, les dimensions, coloris ou autres options souhaitées.

L'outil BatiTrade permet de concevoir des produits d'aménagement extérieur élaborés, tels que les garde-corps - Crédit photo : Virginie Kroun

Autre nouveauté de BatiTrade : un volet configuration pour les aménagements extérieurs (positionnement des lambourdes, indices de chute ou encore intégration de piscine ou de jardinières…) Et ce en prenant compte la configuration du jardin du client, avec ses éléments paysagers, l’outil récupérant la source cadastrale du client sur simple indication de l’adresse.

Une efficacité qui a sûrement inspiré Elcia pour lancer son premier configurateur 3D fenêtres, avec l’éditeur belge Ramasoft. Présenté en exclusivité sur le salon, l’outil, alors en phase de démonstration, tend à s'intégrer dans le site web et tous les showrooms des industriels du secteur. Les clients particuliers peuvent modéliser leur propre projet de menuiserie. Une preuve encore fois de l’utilité d’un tel support à la vente. « L’objectif n’est pas d’enlever du travail au professionnel mais faire mûrir le projet du client », rappelle Benjamin Pennet, chef de projets Communication & Relations presse d’Elcia.

Le configurateur 3D d'Elia et Ramasoft existe sous deux versions. La version pour particulier, qui peut concevoir lui même son projet. La deuxième, centrée professionnel, comprend la partie configurateur, plus la fonctionnalité devis - Crédit photo : Virginie Kroun

La marque mise également sur la concertation pour développer ses solutions numériques, notamment avec ses fabricants : « On est très proches d’eux, c’est important d’avoir des feedbacks. On prend des clients pilotes, on leur montre des maquettes et on appelle quatre-cinq fabricants pour valider nos intuitions, nos hypothèses. Côté artisan, on le fait aussi. On a monté des programmes de co-construction comme ça, avec des groupes utilisateurs de 10-15 insiders », ajoute Benjamin Pennet.

France Fermetures facilite l’assistance technique avec AlloVisio



Acteur français de la menuiserie depuis plus de 120 ans, France Fermetures n’est pas en reste d’innovations, allant vers le progrès technologique du secteur.



Showroom virtuel appelé 3DEMO et disponible sur PC, smartphone voire casque VR, détecteur de sécurité intégré aux volets roulants Novalis V3 Novasol’R, nouveau moteur domotique Well’Drive pour les volets et stores à détection d’obstacle… Le fabricant fait le plein de digital, que ce soit pour son catalogue que pour ses outils accompagnant le travail des artisans installateurs.

C’est le cas notamment pour AllôVisio, son nouveau service de visio-assistance. « Bien avant la crise sanitaire, on avait commencé à travailler sur le sujet, parce qu’on propose un système d’assistance téléphonique, pour aider nos clients sur chantier sur des pannes simples », expose Mickaël Silva, responsable Marketing de Frances Fermetures, évoquant des défauts de câblage ou de maconnerie.

Il poursuit : « Mais dès qu’on rentre sur des phases un peu plus complexes, du moins qu’on n’arrive pas à identifier par téléphone, on rentre dans une phase plus lourde, où il va falloir faire déplacer plusieurs personnes de chez nous, de chez nos clients. Le particulier doit même voire prendre une journée de congé pour être là ».

Avec le partage de caméra, l'assistant technique d'Allôvisio peut cibler les endroits qu'il souhaiterait voir de plus près - Crédit photo : Virginie Kroun

Pour éviter cette perte de temps, AllôVisio permet à l’artisan en difficulté, de recevoir par SMS, lors que l’assistance téléphonique ne fonctionne pas, un lien vers l’assistance visio. A distance, le professionnel peut donner accès à ce que filme la caméra de son téléphone.

L’assistant de France Fermetures, peut visualiser alors et diagnostiquer depuis son ordinateur la source du problème. Il bénéficie également d’un partage d’écran pour diffuser au client des informations sur le produit France Fermeture (notices de pose, photos, schémas de câblage...)

AllôVisio permet même à l'assistant technique de réaliser des schémas d'explication en direct - Crédit photo : Virginie Kroun

Lancé fin mai dernier, AllôVisio a permis un taux d’identification de 95 % des problèmes rencontrés. Cette efficacité lui a valu d’être lauréat du trophée Bronze de l’Innovation d’Equipbaie-MetalExpo pour cette édition 2021. Une fierté supplémentaire pour la marque, qui avait déjà remporté lors de l’édition précédente un trophée pour son volet Qompact.



Virginie Kroun

Photo de Une : Virginie Kroun