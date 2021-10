Bosch sort un outil de dimensionnement de PAC

Comme chaque année, le baromètre Domexpo s'intéresse aux tendances en matière de logement neuf. Dans sa dernière enquête sur la maison neuve, le spécialiste des villages de maisons d'exposition s'intéresse plus précisément aux énergies de chauffage les plus couramment utilisées. Il en ressort que la pompe à chaleur est en plein boom dans les maisons neuves, avec un succès croissant des PAC hybrides, plus écologiques et économiques.