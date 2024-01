Dans une enquête, PlanRadar identifie le manque de communication avec les sous-traitants comme une source fréquente de retards, d’erreurs, voire de litiges, sur les chantiers de construction. Une situation rencontrée par 80 % des répondants.

PlanRadar, spécialiste de la digitalisation des projets de construction, publie les résultats d’une enquête menée en septembre auprès de 77 entreprises de construction européennes. L’objectif : les interroger sur les relations avec leurs sous-traitants.

Les résultats de ce sondage révèlent que 80 % des entreprises de construction interrogées ont été confrontées à des malentendus ou des litiges avec leurs sous-traitants sur les chantiers.

Un manque de communication qui impacte négativement les chantiers

En cause, la plupart du temps : un manque de communication entre les différentes parties prenantes du chantier. 59 % des entreprises reconnaissent que le manque de communication avec les sous-traitants a impacté négativement les performances d’un projet par le passé.

Ce manque de communication entraîne en effet des retards et des erreurs parfois coûteuses, voire des litiges.

Par ailleurs, 4 entreprises sur 5 admettent ne pas avoir une entière confiance en leurs sous-traitants, et 60 % regrettent de ne pas avoir une vision complète de ce qu’il se passe sur leurs chantiers. Il faut dire que plus de la moitié des répondants affirment ne pas avoir assez de temps pour gérer les relations avec les sous-traitants.



Pour remédier à ces difficultés, PlanRadar souligne que la numérisation fait partie des solutions pour fluidifier la communication sur les chantiers, et notamment les outils de suivi de tâches qui permettent de centraliser et partager les informations en temps réel.

« En favorisant une communication rapide et documentée avec les sous-traitants, ces outils contribuent à minimiser les malentendus et à optimiser la collaboration », conclut la plateforme spécialisée.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock