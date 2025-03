Clovis lève 2 millions d’euros pour digitaliser les chantiers

La start-up Clovis lève 2 millions d’euros pour développer son application dédiée à la gestion des chantiers. L’objectif ? Rendre les projets plus fluides, réduire les erreurs et favoriser la collaboration en temps réel.

Clovis, start-up française spécialisée dans la digitalisation des chantiers et l’optimisation des processus de gestion pour les professionnels du bâtiment, annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros.

Développer de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle

Fondée en 2020 par Clément Fradet-Normand, Charles Guilhem et Thomas Faustini, Clovis est destinée aussi bien aux professionnels de la construction, de l’architecture que de l’immobilier. L'ambition est de centraliser toutes les données d'un projet dans un espace de travail collaboratif, sécurisé et intuitif.

Avec cette levée de fonds, Clovis entend recruter une dizaine de nouveaux talents dans les domaines du développement, du produit et du support client, mais aussi développer de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour répondre aux besoins croissants de ses utilisateurs. L’extension à l’international est également une priorité, avec de nouveaux marchés en ligne de mire en Europe et au-delà.

« Notre objectif est de rendre la gestion des chantiers aussi fluide et rapide que possible, pour que les professionnels puissent se concentrer sur leur cœur de métier et gagner en efficacité », déclare Clément Fradet-Normand, CEO de Clovis.

Cette première levée de fonds a été soutenue par Tomcat, un accélérateur et fonds d’investissement français, ainsi que par welovefounders, un fonds de capital-risque européen basé à Bruxelles et Paris, spécialisé dans le soutien aux start-up B2B en phase de démarrage.

L'application a déjà été adoptée par plus de 1 500 entreprises et 20 000 utilisateurs.

Marie Gérald

Photo de une : Clément Fradet-Normand / Charles Guilhem / Thomas Faustini