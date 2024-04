Menuiseries : FLO innove avec sa carte d'identité numérique

Le fabricant de menuiseries FLO veut révolutionner le marché en intégrant une carte d'identité numérique à ses produits. L'objectif : simplifier la vie des consommateurs tout en renforçant la transparence et la sécurité dans le secteur.

En devenant le premier fabricant français à intégrer une carte d’identité numérique à ses volets et portes de garage à lames, l'entreprise Fermetures Loire-Océan (FLO), basée en Maine-et-Loire, vise à simplifier à la fois la vie des consommateurs et le travail des professionnels.

Garantir la traçabilité des produits

Depuis le 1er mars 2024, tous les volets et fermetures de la marque sont dotés d’une étiquette discrète renfermant un QR Code. En le scannant avec un téléphone, les utilisateurs sont dirigés vers le site « toutsurmamenuiserie.com », où ils peuvent accéder à la carte d’identité numérique du produit.

Cette carte contient plusieurs informations, notamment le nom de l’artisan ayant installé le produit, le nom du fabricant, les performances du produit, un guide d’entretien et des détails sur la garantie.

Une démarche novatrice qui répond à un besoin criant sur le marché, celui de garantir la traçabilité des produits tout en offrant des garanties sécurisées pour les consommateurs.

En collaborant avec l'association Menuiserie Avenir, FLO participe à une vision plus large de l'industrie, dont l'objectif est de promouvoir la filière régionale et à mutualiser les ressources opérationnelles telles que les achats, le service après-vente et la logistique.

Marie Gérald

Photo de une : FLO