Malgré une prise de conscience, le secteur du bâtiment reste encore en retard en termes de digitalisation, freinant ainsi sa productivité. Selon une étude de Vertuoza réalisée auprès de 300 entreprises du secteur, près d'un tiers des professionnels du bâtiment ne disposent pas des outils numériques nécessaires pour gérer leurs tâches quotidiennes.

Ces derniers jonglent constamment entre diverses responsabilités administratives : planification des chantiers, élaboration de devis, gestion de factures et contrats. Sans outils digitaux adéquats, ces tâches peuvent devenir extrêmement chronophages et sources de stress. D'autant que 43% des répondants passent entre 4 à 8 heures par semaine sur des tâches administratives.

L'étude menée par Vertuoza révèle ainsi que la digitalisation pourrait améliorer la productivité de ces professionnels de 50 à 60 %.

Des tâches chronophages…

L'étude menée par Vertuoza identifie cinq catégories principales de tâches qui consomment le plus de temps, à savoir la planification des chantiers (27 %), le suivi financier (20 %), la gestion des devis et factures (20 %), la gestion des stocks (17 %) et enfin la communication avec les clients (13 %). Ces activités représentent plus de 97 % du temps administratif des professionnels du bâtiment.

En l'absence d'outils numériques adaptés, ces tâches ralentissent considérablement le rythme de travail. Même les professionnels du bâtiment équipés d'outils numériques se heurtent souvent à des solutions incomplètes ou inadéquates. L'étude indique que 67 % des utilisateurs d'outils centralisés trouvent ces solutions insuffisantes pour couvrir l'ensemble de leurs besoins administratifs.

Et bien que 70% des répondants possèdent un outil numérique, la majorité estiment tout de même perdre encore trop de temps avec ces tâches administratives.

Par ailleurs, 35 % des répondants utilisent des outils qui ne répondent qu'à la moitié de leurs exigences, ce qui entraîne des pertes de temps significatives.

… mais un potentiel de transformation

De nombreux professionnels se sentent dépassés par les tâches administratives, faute d'outils numériques adaptés. Par exemple, parmi ceux qui trouvent la planification des chantiers trop chronophage, 40 % n'ont pas de logiciel approprié pour cette tâche. Ainsi, une partie importante du secteur ne parvient pas à optimiser sa productivité en raison de la sous-digitalisation.

La digitalisation représente pourtant une opportunité majeure pour révolutionner le secteur du bâtiment. En adoptant des outils numériques adaptés, comme ceux développés par Vertuoza, les professionnels peuvent simplifier leurs processus, gagner en efficacité et se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

