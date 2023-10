Selon le quatrième baromètre de France Num, 76 % des TPE et PME croient au potentiel du numérique pour générer du bénéfice en 2023. Soit -5 points par rapport aux chiffres de l’année dernière. Des tendances se dessinent toutefois, en particulier autour des outils de gestion, de plus en plus privilégiés dans ces entreprises.

En 2018, la gouvernement lançait France Num, sous la houlette de la direction générale des Entreprises (DGE). Soutenu dans le cadre du plan de relance, le dispositif a accompagné, depuis 2020, la transition numérique de 200 000 TPE et PME. TPE et PME qui constituent en grande majorité le tissu économique des entreprises du bâtiment. En 2022, certains entrepreneurs du BTP bénéficiaires du programme nous ont évoqué les multiples intérêts du numérique dans leur quotidien : gain de temps et de communication, meilleure visibilité et vente en ligne, optimisation en gestion de chantiers… Pour 2023, France Num note dans son quatrième baromètre un bilan plus mitigé sur l’ensemble des TPE et PME françaises, qui sont trois fois plus (9 453) à participer à l’enquête qu’en 2021 (2 796). 76 % des TPE et PME croient au potentiel du numérique Première observation dans le baromètre : « Cette année, la conviction des TPE et PME s’érode sensiblement. Le taux d’entreprises estimant que le numérique représente un bénéfice réel est légèrement en baisse à 76 % (-5 points), malgré de fortes variations sectorielles ». Le numérique peut difficilement générer des profits selon les répondants : seulement 39 % des TPE et PME pensent qu’il le permet. 5 % des clients viennent d’Internet pour la moitié d’entre elles. D’un secteur à un autre, ces données varient, allant par exemple jusqu’à 79 % pour le secteur de l'hébergement, de la restauration, et à 68 % pour le secteur des services à la personne. L’outil de gestion davantage privilégié que les solutions de visibilité et de vente en ligne Les entreprises françaises misent moins sur les solutions de visibilité ou de vente en ligne (site web, réseaux sociaux, sites e-commerce). Mais les solutions de gestion, de facturation et de paiement attirent un intérêt croissant : 90 % des PME et TPE ont investi dans un outil de gestion. Le chiffre oscille selon la taille d’entreprise. Par exemple, un outil de gestion de facturation est utilisé chez 69 % des TPE et PME, tandis qu’il l’est chez 84 % des PME de plus de 10 salariés. La protection des données au coeur des craintes, l’IA peu démocratisée Il n’empêche que 48 % des entreprises interrogées ont peur de perdre et/ou se faire pirater leurs données (+4 points). « Ces inquiétudes pourraient expliquer que 81 % des TPE et PME préfèrent acheter des services auprès de prestataires français, dont 56 % privilégient des prestataires locaux proches géographiquement de l’entreprise. Cette préférence locale monte à 63 % pour l’industrie et la fabrication artisanale », lit-on dans le baromètre. Une problématique prise en considération par le gouvernement, tout comme l’intelligence artificielle (IA). Sauf que les solutions d’IA et data sont peu démocratisées au sein de ces entreprises (5 %). Pourtant, à l’échelle du bâtiment, des solutions IA foisonnent afin d’optimiser la gestion des déchets de chantiers ou améliorer l’empreinte environnementale des projets de rénovation. 42 % des PME et TPE appliquent la sobriété numérique Cependant, PME comme TPE « semblent porter un intérêt plus vif pour les solutions d’analyse de données, 11 % y ayant recours, avec une proportion qui s’élève à 16 % des TPE et PME dans le secteur du commerce », relève-ton dans le baromètre. « Le numérique responsable fait également l’objet d’une stratégie nationale lancée en juillet 2023, afin de concilier innovation et transitions énergétique et environnementale », soutiennent les auteurs de l’enquête. Il faut dire que la notion de « numérique durable » est encouragée par les entreprises. 42 % d’entre elles appliquent la sobriété numérique, et 15 % prévoient de le faire au cours des 12 prochains mois. Pour leur transformation numérique, les entreprises sollicitent de moins en moins leur cercle personnel Dernière observation du quatrième baromètre : «36 % des dirigeants se tournent vers leurs réseaux professionnels au moment de se faire conseiller (+4 points). Certains gardent pour réflexe de demander de l’aide à leurs réseaux personnels, mais ils ne sont désormais que 13 %, soit -8 points par rapport à l’an dernier ». De quoi conforter la politique d’accompagnement ciblée menée dans le cadre de France Num.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock