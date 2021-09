Mobilités verticales : Koné rejoint la plateforme Intent Technologies

Depuis dix ans, Intent Technologies propose une interface destinée aux gestionnaires d’immeubles utilisant des services connectés dans leur patrimoine immobilier. Réunissant déjà plus d'une centaine de fournisseurs de services dédiés au bâtiment, la start-up numérique compte maintenant Koné, fabricant d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de portes automatiques, mais également fournisseur de services associés. Une opportunité pour la plateforme d’intégrer la gestion des ascenseurs connectés dans son catalogue.

Depuis sa création en 2011, Intent Technologies déploie une plateforme cloud permettant aux acteurs du bâtiment et des collectivités d’interagir et piloter un ensemble de services connectés. A travers l’interface, la start-up lilloise met aujourd’hui en relation des gestionnaires de bâtiments avec 160 fournisseurs de services. Ces derniers partagent leurs données sur une douzaine de métiers, notamment de l’énergie et de la maintenance préventive et curative, que ce soit pour tout équipement et toute intervention.

Une connectivité que Koné assure, depuis 2017, à travers son service connecté de maintenance prédictive des ascenseurs. L’industriel spécialisé dans les mobilités verticales a également, en 2019, nativement connecté tous ses ascenseurs avec sa gamme Koné DX.

Un échange mutuel de données pour mieux gérer les parcs d'ascenseurs

Pour Olivier Champeaux, directeur de la Maintenance de Koné France, intégrer la plateforme Intent Technologies semblait évident « pour mettre la connectivité de nos ascenseurs au profit d'une gestion optimale des bâtiments. Les clients pourront ainsi avoir une vision globale des installations, s'assurer du bon fonctionnement entre elles et même gagner du temps sur les tâches qui relèvent du pilotage et de la supervision des équipements. C'est un pas de plus vers le smart building ! », se réjouit-il.

La collaboration entre les deux acteurs consiste à échanger mutuellement leurs écosystèmes numériques, plus spécifiquement leur interface de programmation d’applications, appelée API. Concrètement, Intent Technologies pourra, à la demande du gestionnaire, transmettre les informations enregistrées dans les ascenseurs gérés par Koné, quelle que soit leur marque.

Les gestionnaires pourront de cette façon, via la plateforme d’Intent Technologies gérer, les opérations en cours sur leur parc d’ascenseurs (maintenance, réparation…) tout comme leur fonctionnement. De quoi compléter le panel de domaines déjà gérés par la start-up (chauffage, électricité, opérations de réglementations sur le bâtiment…)

Mais surtout, cette collaboration « est l'opportunité de montrer la voie à l'ensemble des acteurs du marché du bâtiment sur le bénéfice d'une stratégie d'ouverture et de mise en place d'une API accessible pour tous les services déployés dans le monde », commente Benjamin Ulrich, fondateur et président d’Intent Technologies.

Virginie Kroun

Photo de une : Koné