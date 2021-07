Placo élargit son champ d’action en ouvrant ses outils aux produits Isover. Ensemble, les deux filiales du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France lancent PrescriBIM, le premier outil en prescription plâtrerie et isolation, dédié aux architectes, économistes, bureaux d’études et entreprises. Un logiciel innovant qui propose une palette d’environ 2 000 objets BIM de solutions de cloisons, doublages et plafonds.

Avec plus de 15 % des marchés publics concernés, l’utilisation du BIM se généralise en France. « Une proportion qui a triplé », selon le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA).

Conscient des apports majeurs du BIM pour s’engager pleinement dans la transition numérique du bâtiment, Placo élargit son champ d’action en ouvrant ses outils aux produits Isover. C’est ainsi que les deux filiales de Saint-Gobain ont dévoilé, lors du BimWorld 2021, PrescriBIM, le premier outil du marché à proposer des solutions de plâtrerie et d’isolation couvrant l’ensemble des parois du bâtiment.

Un logiciel efficace co-construit avec des maîtres d’oeuvres

Co-construit avec des maîtres d'œuvre, PrescriBIM est 100 % dédié aux architectes, économistes, bureaux d'études et entreprises. Ce logiciel innovant intègre l’ensemble des données géométriques et performantielles nécessaires pour un projet en BIM qui concerne les lots plâtrerie, isolation et plafonds, proposant ainsi une palette d’environ 2 000 objets BIM de solutions.

Ce dernier permet notamment une connexion en temps réel aux bases de données Isover et Placo ainsi qu’une lecture des données à jour. Grâce au configurateur intégré qui comprend un système de filtres et de recherche par mots clés, l'utilisateur peut trouver des solutions simples et accessibles. À l’issue de sa recherche, les solutions les plus adaptées peuvent être directement insérées dans la maquette numérique. Il peut également ajouter des objets dans sa bibliothèque de favoris pré-enregistrée, lui évitant ainsi de les rechercher à nouveau pour un prochain projet. Enfin, à tout moment de la conception, le contenu du panier peut être visualisé, révisé, et enrichi.

Une plus-value pour les produits et systèmes qui offrent une source d’information précise et exhaustive. « Un véritable gage de fiabilité », soulignent les deux entreprises.

Marie Gérald