Techtime, le nouvel outil de gestion de référence pour les artisans du BTP

L’idée de créer un outil de gestion de projet pour les artisans du BTP est arrivée après avoir fait le constat que les entrepreneurs du secteur manquent d’organisation. Diverses difficultés ornent le quotidien des charpentiers, peintres ou encore paysagistes. On retrouve entre autres la difficulté à planifier, à maintenir une bonne coordination entre les différents intervenants et la complexité à suivre efficacement l’avancement des travaux.

C’est dans ce contexte que l’agence Idéematic a conçu Techtime, une solution digitale permettant à ses utilisateurs de maîtriser leurs projets, sans négliger la qualité de l’accompagnement qu’ils peuvent offrir à leurs clients. Ainsi, ils peuvent se concentrer au mieux sur leur valeur ajoutée : leur savoir-faire.

« Afin d’accompagner les métiers du BTP, notre vision était de penser un outil en collaboration avec les artisans du bâtiment, pour que les différents intervenants puissent communiquer efficacement tout en se concentrant sur leur savoir-faire. Accompagner les artisans dans l’organisation d’un projet, c’est permettre une meilleure visibilité, mais également une maîtrise accrue des enjeux et des résultats attendus », détaille Grégory Toucas, co-fondateur de Techtime.

Une version mobile et web pour répondre à tous les besoins

Pour que le pilotage d’un projet se fasse de la meilleure des manières, plusieurs étapes sont essentielles à l’organisation et au suivi des activités de chantier et d’intervention. Afin que chacune d’entre elles se déroule au mieux, Techtime a mis au point non seulement une application mobiles pour les artisans sur le terrain, mais aussi une application web de gestion de chantiers et d’interventions pour que les managers d’équipe puissent conduire intelligemment les équipes et les activités.

Ce dernier permet en temps réel de planifier, de faire évoluer les plannings, mais également de localiser les activités et les artisans, en mobilisant les ressources nécessaires pour les tâches prévues, tout en anticipant les indisponibilités. Le logiciel encourage également l’émulation des équipes en centralisant et en transmettant les informations importantes sur les activités réalisées. Il est également possible de lier la flotte de véhicules et les matériels utilisés par chaque technicien, à chaque activité. Enfin, une messagerie instantanée permet une meilleure supervision et gestion des feedbacks des techniciens.

Du côté de l’artisan, l’application mobile est conçue pour l’aider à se concentrer essentiellement sur son savoir-faire, en lui apportant visibilité, flexibilité et efficacité dans les projets de construction et de rénovation qu’il entreprend.

Techtime permet également de développer des fonctionnalités personnalisées, afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque secteur d’activité. Une fois ces derniers identifiés, les différentes options sont ensuite évaluées pour établir des objectifs métier et les mettre en phase avec les solutions techniques.

Jérémy Leduc