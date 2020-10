Tolteck est un outil de chiffrage des petits chantiers, destiné aux artisans qui veulent se passer de la calculette et du tableur. Il permet de migrer de façon simple vers un logiciel de devis moderne, simple d’accès et complet. Il permet de monter en puissance dans la communication commerciale que constitue l’envoi d’un devis à un client, puis sa facturation. Et aujourd’hui, il va être distribué plus massivement dans les différentes enseignes de SGDBF, Point P, CEDEO, etc.

Batiweb vous avait présenté à sa sortie Tolteck à sa sortie. Malgré son nom un peu exotique, Tolteck est un outil de chiffrage de chantiers bien conçu, simple d’accès et d’usage assez universel pour les artisans du bâtiment. Lancé en 2017 par une startup, le logiciel s’appuie maintenant sur un puissant parrain. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France est rentré majoritairement dans le capital de l’entreprise en 2018 et lui a donné les moyens de son développement.

L’un des points forts de cette alliance est la complémentarité entre les besoins des clients des différentes enseignes du groupe et l’usage de l’outil. C'est un logiciel de devis et factures conçu pour aider les artisans du bâtiment à réaliser des devis et factures clairs et professionnels, ce que font tous les clients du distributeur. Depuis sa création, Tolteck n’a cessé́ d’évoluer et franchit une nouvelle étape en étant inclus dans l’offre POINT.P.

Il devient ainsi disponible dans plus de 800 points de vente de l’enseigne sous la forme d’une carte pré́-payée. Les artisans du bâtiment peuvent ainsi accéder aux services de Tolteck d’une manière simple et rapide.

L’abonnement au logiciel Tolteck était disponible, depuis sa création, via le site internet tolteck.com mais aussi via les sites internet des enseignes (POINT.P, CEDEO, La Plateforme du Bâtiment). Même si les artisans sont de plus en plus digitalisés, le passage dans leur point de vente et les échanges avec les conseillers de vente et autres ATC restent quand même un moyen privilégié pour la découverte de nouvelles opportunités qui peuvent faciliter leur quotidien.

Le logiciel de devis et facturation est maintenant disponible sous forme d’une carte pré́-payée dans les agences POINT.P. Cette carte peut ainsi être achetée par le client comme n’importe quel autre produit POINT.P, auprès de son commercial ou directement à la caisse du point de vente.

La carte est accompagnée d’une brochure expliquant à la fois le fonctionnement du logiciel Tolteck et la manière d’activer son compte une fois la carte acquise.

L’achat de la carte donne droit à un an d’abonnement au logiciel Tolteck avec un accès illimité sur ordinateur, tablette et smartphone. Le nombre d’utilisateurs est aussi illimité.

Le chiffrage, l’édition du devis puis la facturation restent des actes fondamentaux de la relation avec les clients. Pour permettre une transition à la fois rapide et en douceur, les équipes de Tolteck appellent tous les nouveaux clients pour les accompagner dans la découverte du logiciel.

Elles continuent ensuite d’assurer un support gratuit et illimité par chat ou téléphone. Les mises à jour et les accès aux nouvelles fonctionnalités sont aussi inclus dans cet abonnement.

La carte Tolteck est disponible au tarif de 228 €HT pour les artisans en compte chez POINT.P et au tarif exclusif de 149 €HT pour les membres de Génération Artisans, le prtogramme de fidélité de Point P.

Pour Tolteck, l’intégration à l’écosystème de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France ne présente que des avantages. Cela lui permet d’élargir son portefeuille d’artisans tout en bénéficiant de l’aide et de l’expertise d’un des principaux réseaux de la distribution de matériaux de construction en France.



Même si les chiffres détaillés ne sont pas communiqués, Pierre-Philippe de Bouville, fondateur et dirigeant de Tolteck, nous dit enregistrer une forte croissance et un très haut niveau de satisfaction des clients. L’équipe a été musclée et compte aujourd’hui 10 collaborateurs. La plus forte visibilité de l’outil devrait servir son développement, notamment technique, et nous ne manquerons pas d’interroger prochainement des utilisateurs de cet outil.

À sa découverte, nous avions regretté que le lien ne soit pas fait entre les ouvrages, les références des produits utilisés et la base de produits des enseignes dont l’artisan est client. Pierre-Philippe de Bouville nous a promis que de prochaines évolutions allaient permettre à l’artisan de faire le lien entre son outil de chiffrage, son compte et ses tarifs d’achat chez Point P. Nous ne manquerons pas de suivre cette intéressante évolution, puisque la base prix et matériaux reste un point central de tout outil bon de chiffrage.

Régis Bourdot

Photos : DR Saint-Gobain Distribution Bâtiment