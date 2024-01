Vers une base de données européenne pour les produits de construction ?

Un consortium composé de Cobuilder, Tecnalia et Une va mener une étude de faisabilité sur une base de données européenne définie dans le futur règlement pour les produits de construction. L’objectif étant de définir un système de passeport produit numérique prenant en compte le besoin d’informations numériques de la part des régulateurs, des fabricants et des autres acteurs de la chaîne de valeur de la construction.

Un appel d’offre remporté par un consortium hispano-norvégien, soutenu par un grand groupe d’acteurs de l’industrie, devrait fournir à la Commission européenne une évaluation technique pour différentes solutions d’une base de données ou d’un système européen pour les produits de construction. Ce système est envisagé dans la révision du Règlement sur les Produits de Construction (RPC), actuellement en cours d’élaboration.

Cette révision doit conduire à certains changements, qui auront un impact à la fois pratique et juridique pour le secteur de la construction. Par exemple, des passeports de produits numériques de construction et une documentation détaillée des données environnementales pourront éventuellement être mises en œuvre.

« Le CPR révisé vise à faire en sorte que le secteur de la construction contribue à la transition numérique et verte et à promouvoir l’efficacité dans la chaîne de valeur », déclare Aitor Aragón, responsable de la construction durable et du BIM à l’Association espagnole de normalisation (Une), l’un des membres du consortium, aux côtés de Cobuilder et Tecnalia.

La première étape consistera à décider de la future infrastructure de données pour prendre en charge les changements nécessaires. La création d’une base de données européenne sur les produits de construction prend ainsi toute son importance pour le marché européen et les États membres. L’objectif est de faire en sorte que tous les acteurs de l’industrie dans différentes zones géographiques partagent les données sur les produits de construction d’une manière commune et standardisée.

« Nous devons comprendre et décider comment les données produit doivent être structurées, partagées et gérées au niveau intersectoriel. La raison pour laquelle nous n’y sommes pas parvenus plus tôt est la nature fragmentée du secteur de la construction et sa complexité. L’impulsion et le sentiment d’urgence qui accompagnent désormais le Green Deal européen et la nécessité de la numérisation nous amèneront définitivement au niveau supérieur », a déclaré Lars Christian Fredenlund, PDG de la société technologique norvégienne Cobuilder.

Un passeport numérique et un registre pour les produits de construction en ligne de mire

L’objectif principal du projet consiste à réaliser une étude de faisabilité sur cinq options différentes pour mettre en place une base de données ou un système au niveau de l’UE, stockant des informations concernant la construction des produits.

« L’étude évaluera des combinaisons de solutions centralisées et décentralisées, en analysant les avantages et les inconvénients du point de vue technologique et du point de vue de différentes parties prenantes telles que la Commission européenne, les fabricants, les autorités de surveillance du marché et les consommateurs d’informations », déclare Amaia Castelruiz Aguirre, chercheur principal chez Tecnalia.

En plus des trois participants au consortium sous contrat, l’offre est soutenue par un vaste groupe de parties prenantes de l’industrie à travers l’Europe, telles que Construction Products Europe, FIEC, Construction PME Europe, GS1, BuildingSMART International, etc.

Les travaux sur l’étude ont d’ores et déjà débuté, et une réunion de démarrage avec la Commission européenne a eu lieu le 5 octobre.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Cobuilder