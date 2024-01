OSCAR, le nouvel outil à l’attention des artisans pour les aides CEE

Économie d’Énergie a développé une base de données visant à faciliter les démarches des artisans et des professionnels qui cherchent à accéder aux aides financières à la rénovation énergétique. Une base de données qui répertorie à ce jour plus de 2 000 matériaux et matériels éligibles aux CEE, amenée à s’enrichir au fil du temps.

Un nouvel outil digital à l’attention des artisans et des professionnels du bâtiment vient de voir le jour. Économie d’Énergie, filiale de La Poste, vient de développer pour le compte de l’Association Technique Énergie Environnement (ATEE) une base de données qui vise à simplifier l’accès aux aides financières à la rénovation énergétique dans le cadre du programme OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation).

Cet outil répertorie à ce jour plus de 2 000 matériaux et matériels éligibles aux CEE, dans les domaines de la chaudière biomasse, de l’isolation (ITE, ITI), des PAC Air/Air, PAC Air/Eau et PAC hybride.

Économie d’Énergie aura pour mission d’assurer le développement ainsi que les évolutions et la mise à jour de la base pour la rendre la plus complète et ergonomique possible. Il sera aussi question de collecter le maximum de produits éligibles sur l’ensemble des travaux concernés et de répondre aux prérequis de la réglementation pour enrichir la plateforme.

« Nous partageons avec Économie d’Énergie la même ambition d’accélérer la rénovation énergétique en accompagnant les professionnels dans leur démarche. Nous sommes pleinement satisfaits de cette collaboration tant sur la partie création et maintenance que sur le développement de la base de données », s'enthousiasme Aristide Belli, pilote du programme OSCAR.

Comment ça marche ?

Concrètement, cet outil a été conçu comme un facilitateur pour les professionnels qui, lorsqu’ils constituent des dossiers CEE, ont besoin d’identifier simplement et rapidement les produits à mettre en œuvre.

Il suffira alors à l’utilisateur de renseigner le produit envisagé lors des travaux, ou le type de chantier couvert par les travaux, pour ensuite accéder à l’ensemble des produits éligibles. La fiche technique du produit pourra ensuite être téléchargée, accompagnée de la liste des fiches d’opérations standardisées associées.

Par ailleurs, la base de données assure une neutralité qui ne favorise aucune famille de produits ni aucun industriel.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock