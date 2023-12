L'IA dans la construction : révolutionner un secteur encore trop « traditionnel »

L’intelligence artificielle (IA) est une révolution en marche, transformant de nombreux secteurs, des véhicules autonomes à la génération de textes et d’images. Cependant, son impact dans le domaine de la construction reste relativement sous-estimé, selon la start-up Buildots.

Les entreprises de construction croulent sous un océan de données, à l’exception des données décrivant le processus de construction lui-même. Les quantités de terre que peuvent soulever une grue, le temps nécessaire pour installer des tuyaux, le nombre idéal d’ouvriers pour placer du placoplatre... « Toutes ces informations font cruellement défaut », analyse l'entreprise Buildots.

La raison est simple : la complexité du processus de construction, impliquant des dizaines de milliers de taches manuelles réalisées par des centaines de personnes de multiples entreprises. La collecte de ces données est ainsi presque « impossible ».

Cependant, le manque de données n’est pas anodin, et la productivité en pâtit. Des études révèlent des taux d’utilisation de l’espace inférieur à 50 % sur les chantiers. « Sans données, toute tentative de s'attaquer à ces inefficacités est pratiquement vouée à l’échec », note-t-elle.

Les ordinateurs, contrairement aux humains, travaillent sans opinion, sans fatigue, et peuvent collecter des données de manière interrompue. Des solutions d’IA, comme celle développée par Buildots, sont capables de suivre « avec précision » les activités sur site, en fournissant des pourcentages d’avancement exacts et en identifiant les déviations par rapport à la conception. D’autres technologies recueillent également des données spécifiques, comme le suivi des performances des équipements ou le temps consacré à différentes tâches par les travailleurs.

« Il faudrait une armée de ressources humaines pour assurer le suivi de tous ces éléments, et cela ne suffirait toujours pas. Au cours d'une semaine moyenne, ces systèmes peuvent déterminer l'état de dizaines de milliers d'éléments par projet. Aucun être humain n'est capable de cela et ne devrait l'être », insiste la start-up dans son analyse.

La complexité de la construction rend ardue l’identification des lacunes et de leurs causes profondes : « la pose des cloisons sèches est-elle retardée parce qu'il n'y a pas eu assez de travail cette semaine, ou parce que les travaux d'électricité les ont retardés et ont fait chuter le rythme de pose de celles-ci ? », met-elle en avant.

« Encore une fois, l’IA est la réponse parfaite à ce défi. Elle peut agir comme un mentor, permettant aux experts d’utiliser leur expérience pour former efficacement les nouveaux arrivants et soutenir ceux qui leur rendent compte », souligne le spécialiste. Elle peut analyser rapidement et automatiquement les informations, permettant ainsi aux chefs de projet de prendre de meilleures décisions.

Selon Buildots, « l’IA dans la construction n’en est qu’à ses débuts, mais des avantages majeurs peuvent déjà être récoltés ». Comprendre son utilisation et son potentiel peut propulser l’efficacité et la rentabilité des entreprises de construction.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Buildots