Le département de la Charente-Maritime et la Fondation du Patrimoine lancent un appel aux dons pour récolter 9 millions d’euros afin de financer la rénovation du fort Boyard, construit au XIXème siècle.

Après avoir lancé une concertation publique en avril dernier, le conseil départemental de Charente-Maritime annonce un appel aux dons, pour « sauver le fort Boyard », notamment connu grâce à l’émission télévisée qui compte plus de 1 500 épisodes à ce jour.

Des travaux estimés à 36,6 millions d’euros

Selon Ghislaine Guillen, co-dirigeante du projet « Sauvons le fort Boyard » et élue au conseil départemental, il faudrait 36,6 millions d'euros hors taxe pour sauver cette fortification militaire, datant du XIXème siècle et fragilisé par les marées et les vagues de l’océan Atlantique.

Le département de la Charente-Maritime – propriétaire de ce monument historique depuis 1988 – espère atteindre 9 millions d’euros de dons de la part du grand public. Cette somme viendrait compléter les 21,6 millions financés par le département lui-même, et les 6 millions d'euros provenant du Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de la Charente-Maritime et du contrat de plan État-région.

« Nous allons mobiliser la population locale, le grand public et le mécénat d'entreprise », a précisé Alexandre Giularis, le directeur général de la Fondation du Patrimoine, avec qui le département a signé une convention.

Si les dons dépassaient les 9 millions d’euros, la somme récoltée servirait à réparer les pierres qui se désolidarisent et les fissures qui sont apparues.

Les travaux doivent débuter à l’été 2025 et se terminer en 2028. À l’issue de cette rénovation, le grand public devrait pouvoir visiter le fort par petits groupes d’environ 25 personnes. À ce jour, les curieux peuvent observer le fort uniquement à l’occasion de sorties en mer.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock