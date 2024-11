Un chantier de dépollution suspendu à La Rochelle après des nuisances

À La Rochelle, le chantier de dépollution d’un ancien site Enedis inquiète les riverains. Le 15 novembre, la préfecture de Charente-Maritime a annoncé sa suspension le temps d’un suivi sanitaire, après des symptômes apparus parmi des élèves d’établissements scolaires situés à proximité.

La préfecture de Charente-Maritime a annoncé le 15 novembre la suspension d’un chantier de dépollution à La Rochelle, après une réunion entre les services de l’État, les responsables du chantier, le Centre antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) du CHU de Bordeaux ainsi que la direction et les parents d'élèves d’établissements scolaires situés à proximité.

Des symptômes apparus parmi des élèves

Ces derniers alertaient sur l’apparition de symptômes parmi des élèves d’établissements scolaires situés à proximité de ce chantier d’excavation de terres polluées d’une ancienne usine Gaz de France.

« Les symptômes observés et rapportés sont des céphalées, des vertiges, des irritations ORL et oculaires, des nausées et des douleurs abdominales. Ces symptômes sont compatibles avec l'exposition aux gaz et poussières issus du chantier mais il s'agit aussi de signes peu spécifiques pouvant être le témoin d'autres pathologies », note la préfecture.

Les premiers résultats des analyses de la qualité de l'air aux abords du site concluent à une « perception olfactive à des concentrations bien plus faibles que les seuils d'alerte et de toxicité accidentelle », ajoute-t-elle.

De fortes odeurs d’hydrocarbures avaient conduit la direction d’un établissement secondaire privé à suspendre les cours durant trois jours.

Des riverains et parents d’élèves reprochaient à la préfecture et à la mairie de « minimiser les risques sanitaires » et demandaient « l'arrêt immédiat et définitif du chantier, avec recouvrement des zones excavées et mise en sécurité des déchets polluants et toxiques ».

Selon le directeur Environnement de l’entreprise « Speed Rehab » (propriété de Vinci Immobilier et Browfield), des moyens auraient été mis en place pour réduire les nuisances, dont « la brumisation pour abattre les poussières et les molécules ».

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock