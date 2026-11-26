L’Opéra de Paris maintiendra les visites touristiques au palais Garnier pendant le chantier de modernisation prévu entre 2027 et 2032. Une décision importante pour les finances de l’institution, alors que cette activité génère 13 millions d’euros de recettes annuelles. Les modalités techniques du traitement du plomb ont permis de lever les incertitudes sur le maintien de l’accueil du public.

« À la lumière des essais réalisés ces derniers mois sur la méthodologie et les impacts des travaux, les espaces publics du palais Garnier pourront rester ouverts et continuer à accueillir les visiteurs, des événements et des locations d'espaces pendant (la) rénovation », a annoncé mercredi 25 novembre l’Opéra de Paris dans un communiqué.

Menés pendant l’été 2026, ces essais ont porté sur la méthode de traitement du plomb et sur les nuisances susceptibles d’être générées par le chantier, en particulier le bruit et les vibrations.

La scène du palais Garnier, édifice parisien âgé de 151 ans et classé monument historique depuis 1923, doit faire l’objet d’importants travaux de modernisation de 2027 à 2032. Le chantier doit également permettre de traiter la présence de plomb dans le bâtiment

Initialement estimée à deux ans, sa durée prévisionnelle a été prolongée de trois ans au cours de l’été.

Préserver les recettes propres de l’institution

Le maintien des visites touristiques est un enjeu financier important pour l’Opéra de Paris. Elles génèrent 13 millions d’euros de recettes annuelles et contribuent aux ressources propres de l’établissement, qui représentaient 58 % de son budget en 2025, contre 42 % pour les subventions de l’État.

Ces ressources reposent également sur la billetterie, le mécénat et la location d’espaces pour des événements privés. L’institution avait clôturé l’exercice 2025 sur un léger excédent.

Deux opéras concernés par un vaste programme de rénovation

Le programme de travaux concerne également l’Opéra Bastille, inauguré en 1989. Le vieillissement de ses bâtiments avait notamment été souligné dans un rapport de la Cour des comptes publié le 31 octobre 2024.

La transformation des espaces publics doit débuter fin 2028 et durer deux ans. Les travaux sur la cage de scène ne pourront, en revanche, commencer qu’à la saison 2033-2034.

Pendant les périodes de fermeture de l’un des deux opéras, les spectacles lyriques et chorégraphiques seront transférés dans l’autre établissement. L’Opéra de Paris prévoit également de maintenir une partie de sa programmation hors les murs, au théâtre des Champs-Élysées, au théâtre du Châtelet, au théâtre de Chaillot et au théâtre de la Ville.

En septembre 2025, le ministère de la Culture avait évalué à 450,8 millions d’euros le coût de l’ensemble du programme de travaux, étalé sur six ans. L’État doit en financer 25 %. Celui-ci comprend également des opérations de rénovation de moindre ampleur à l’école de danse de Nanterre (Hauts-de-Seine) et aux ateliers Berthier, où sont conservés les costumes.

avec AFP