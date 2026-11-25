Face à de forts besoins en recrutement, NGE signe un partenariat de trois ans avec France Travail. Au programme : formations, reconversions et ouverture des métiers du BTP à de nouveaux publics.

Alors que NGE fait face à d’importants besoins en recrutement, avec en moyenne 5 000 embauches chaque année, le groupe du BTP vient de signer un partenariat avec France Travail pour une durée de trois ans.



L’objectif de ce partenariat : miser sur la formation et attirer des publics qui ne se seraient pas spontanément tournés vers les métiers du BTP, et notamment des personnes en recherche d’emploi, des bénéficiaires du RSA, des habitants de quartiers prioritaires, ou encore des femmes.

La formation préalable à l'embauche au cœur du partenariat



Dans le détail, l’accord prévoit une place centrale pour la formation préalable à l’embauche et au développement de dispositifs tels que les Préparations Opérationnelles à l’Emploi Individuelles (POEI), qui montrent des résultats très encourageants chez NGE.



L’année passée, 83 % des bénéficiaires d’une POEI accédaient à un emploi trois mois après leur parcours de formation. Précisons que NGE dispose de son propre organisme de formation et CFA.



Le partenariat fera également la part belle à la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS), aux immersions professionnelles et aux actions de découverte des métiers.



« Les besoins de recrutement dans le secteur BTP sont importants et nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté de talents. Notre conviction est simple : c'est à nous de créer les conditions pour que chacun puisse accéder à ces métiers et y réussir. Avec NGE, nous faisons le choix de miser sur les compétences, la formation et la coopération entre les acteurs de l'emploi et les entreprises. C'est ainsi que nous transformerons les besoins des entreprises en opportunités concrètes pour les personnes et les territoires », estime Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail.



« Ce partenariat viendra compléter les dispositifs déjà mis en place pour répondre à nos besoins de recrutement avec un challenge considérable sur les métiers du nucléaire », a de son côté réagi Laurence Lelouvier, directrice des ressources humaines de NGE.



Considéré comme le quatrième groupe de BTP français et présent dans une vingtaine de pays, NGE compte 25 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2025.