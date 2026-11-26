Le fonds allemand Mutares a cédé une participation majoritaire dans le spécialiste français de l'aménagement de l'habitat à une holding d'investissement soutenue par des entrepreneurs italiens. Il conservera une part minoritaire au capital et continuera d'accompagner le redressement de l'entreprise, qui compte 115 magasins et neuf sites de production en France.

Lapeyre change d'actionnaires. Le fonds d'investissement allemand Mutares a cédé une participation majoritaire dans le groupe français à une holding d'investissement soutenue par des entrepreneurs italiens, selon un communiqué publié jeudi. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Parmi les investisseurs figurent « des membres de la famille propriétaire de Bricofer et de Conforama Italia, offrant des perspectives de synergies industrielles dans l'aménagement de l'habitat et l'ameublement », indique Mutares.

Le fonds allemand « conservera une participation minoritaire dans Lapeyre et continuera d'accompagner le retournement de la société » et « Lapeyre conservera sa marque et son positionnement distincts sur le marché français », précise le communiqué.

Un réseau industriel de neuf sites de production

L'opération avait été annoncée début octobre, lorsque Mutares avait indiqué avoir reçu « une offre irrévocable d'un groupe d'entrepreneurs italiens » pour « l'acquisition d'une participation majoritaire » dans le groupe Lapeyre.

L'enseigne compte aujourd'hui 115 magasins en France et neuf sites de production. Elle emploie environ 2 000 personnes et fait état d'un chiffre d'affaires d'environ 475 millions d'euros en 2025.

Mutares avait acquis Lapeyre auprès de Saint-Gobain en 2021. Depuis, le fonds explique avoir travaillé « au repositionnement de l'entreprise, notamment à travers des investissements dans son outil industriel, son réseau de distribution et ses fonctions support ».

avec AFP