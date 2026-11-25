Pérennisé en juillet 2026, le programme national Ponts dispose désormais de 50 millions d'euros par an pour financer la réparation, la démolition ou la reconstruction des ouvrages communaux.

Depuis le lancement de son volet travaux, fin 2023, le programme national Ponts a permis de financer la remise en état de 552 ouvrages communaux. Au 20 octobre 2026, 224 ponts avaient été réparés et 301 autres étaient encore en chantier. Le montant des subventions accordées atteint 81,9 millions d’euros, selon le bilan publié à l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2026 par le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) établissement public spécialisé dans l’expertise technique des territoires, des infrastructures et de l’adaptation au changement climatique.

81,9 millions d'euros de subventions accordées depuis 2023

Lancé en 2021 avec une enveloppe globale de 110 millions d’euros, le programme national Ponts vise à recenser les ponts communaux, à évaluer leur état et à financer la remise en état des ouvrages les plus dégradés.Au total, 52 799 ouvrages appartenant à près de 15 000 communes, en métropole et en outre-mer, ont fait l’objet d’une évaluation. À partir de fin 2023, un volet spécifique doté de 55 millions d’euros a permis de financer les interventions sur les structures présentant les dégradations les plus importantes.

Le dispositif a depuis été pérennisé. Annoncée le 31 juillet 2026 par l’État, cette décision prévoit une enveloppe annuelle de 50 millions d’euros, financée dans le cadre d’une convention avec l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France) et pilotée par le Cerema. Les collectivités peuvent ainsi bénéficier de subventions couvrant jusqu’à 60 % du montant des études et des travaux de réparation, de démolition ou de reconstruction.

« Entretenir un pont est une charge financière lourde, difficile à supporter pour nos plus petites communes. Face au vieillissement de ces infrastructures, il était urgent d’apporter un soutien financier et technique. Le succès de la première phase du programme national ponts a démontré qu’il répondait efficacement aux besoins des communes. La sécurité de nos infrastructures, au cœur du projet de loi cadre pour les transports, est essentielle et nécessite de s’inscrire dans la durée. La transformation du budget initial en une dotation annuelle permettra d’inscrire l’action sur le long terme, au bénéfice de la sécurité de nos concitoyens. D’ici à 2035, ce sont 600 millions qui seront consacrés à la sécurité des ponts communaux », a déclaré Philippe Tabarot, ministre des Transports, le 31 juillet 2026.

SOS Ponts : plus de 900 collectivités accompagnées en quatre ans

Au-delà du financement des travaux, le Cerema intervient auprès des communes pour les aider à diagnostiquer et à gérer leur patrimoine d’ouvrages d’art. Lancé fin 2022, le service numérique gratuit SOS Ponts répond notamment aux besoins des collectivités de moins de 10 000 habitants, souvent dépourvues de compétences techniques spécialisées en interne.

En quatre ans, plus de 900 communes et intercommunalités ont sollicité ce service, qui a donné lieu à près de 3 200 recommandations. Parmi celles-ci, 60 % portent sur les méthodes à mettre en œuvre pour réparer un ouvrage, 25 % concernent la recherche de compétences en ingénierie locale et 15 % les possibilités de financement. Selon le Cerema, trois communes sur cinq passent à l’action après avoir reçu une recommandation de ses experts.

Les collectivités peuvent également s’appuyer sur les agences départementales techniques. Celles-ci interviennent notamment dans le conseil, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la recherche de financements et la préparation des demandes de subventions. Elles apportent aussi leur concours à la constitution des marchés publics et à la conduite des procédures associées.