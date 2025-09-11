STANLEY® France : soulever, niveler, installer et ajuster avec facilité grâce à TradeLift™
Sécurité chantier : toutes les solutions pour éviter le vol de matériel BTP
Vols sur les chantiers : outils, véhicules, engins… Découvrez les meilleures solutions pour sécuriser votre matériel BTP en 2025.
Besoin d'un coup de main sur votre chantier ? Découvrez TradeLift™. L'outil idéal pour tous vos besoins grâce à sa capacité de levage jusqu'à 150kg à une hauteur 220 mm. Il vous permet seul de soulever,...
Réaliser des prises de cotes précises, rapides et en sécurité grâce à un scanner laser
L'utilisation du scanner laser mobile permet de réaliser des mesures d'ouvrages ultra-précises en un temps record. La modélisation des images en 3D par points évite aussi aux compagnons de devoir travailler...
Comment éviter les accidents liés aux engins de chantier ?
En 2025, la sécurité sur les chantiers passe par la prévention, la formation et les technologies pour éviter les accidents avec les engins.