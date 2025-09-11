ConnexionS'abonner
STANLEY® France : soulever, niveler, installer et ajuster avec facilité grâce à TradeLift™

Vidéo
Publié le 11 septembre 2025
Grâce à sa capacité de levage jusqu’à 150 kg et sa hauteur d’élévation de 220 mm, TradeLift™ vous permet d’effectuer seul des opérations complexes, en toute sécurité et sans effort. Polyvalent et robuste, il s’adapte à tous vos besoins professionnels pour gagner en efficacité et en confort sur vos chantiers.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

STANLEY FRANCE - Batiweb

Depuis plus de 175 ans, STANLEY® propose des outils de qualité et des solutions innovantes...

112 AV CHARLES DE GAULLE
91420 MORANGIS
France

Plus d'informations


