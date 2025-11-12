Drame dans une commune voisine de Bordeaux : deux ouvriers ont chuté d’un immeuble en chantier. L’un est décédé, le second est grièvement blessé.

Deux ouvriers sont tombés du troisième étage d’un bâtiment en construction, à Lormont (Gironde) – dans les environs de Bordeaux - le mercredi 12 novembre.

Le drame s’est produit « un peu avant midi » d’après le journal Sud Ouest, source de l’information.

La piste d’une manipulation d’un garde-corps fatale

Un homme est mort des suites de la chute. Le second est grièvement blessé et a été évacué au CHU de Bordeaux. Il a été plongé dans un coma artificiel par les secours. L'âge des victimes n’a pas été communiqué.

« L’accident se serait produit alors que les deux hommes manipulaient un garde-corps pour faire passer une baie vitrée », lit-on dans l’article du quotidien régional. Présente sur le chantier privé, la police a ouvert une enquête.

Sans connaître les circonstances, ce triste événement remet en lumière les problèmes de chutes de hauteur, qui concentrent 17 % des accidents du travail dans le secteur du BTP.

Par Virginie Kroun

