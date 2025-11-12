ConnexionS'abonner
Fermer

Deux ouvriers chutent d’un immeuble en chantier du côté de Bordeaux

Partager l'article
Prévention

Publié le 12 novembre 2025, mis à jour le 12 novembre 2025 à 16h59, par Virginie Kroun

Drame dans une commune voisine de Bordeaux : deux ouvriers ont chuté d’un immeuble en chantier. L’un est décédé, le second est grièvement blessé.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Deux ouvriers sont tombés du troisième étage d’un bâtiment en construction, à Lormont (Gironde) – dans les environs de Bordeaux - le mercredi 12 novembre. 

Le drame s’est produit « un peu avant midi » d’après le journal Sud Ouest, source de l’information. 

La piste d’une manipulation d’un garde-corps fatale

 

Un homme est mort des suites de la chute. Le second est grièvement blessé et a été évacué au CHU de Bordeaux. Il a été plongé dans un coma artificiel par les secours. L'âge des victimes n’a pas été communiqué. 

« L’accident se serait produit alors que les deux hommes manipulaient un garde-corps pour faire passer une baie vitrée », lit-on dans l’article du quotidien régional. Présente sur le chantier privé, la police a ouvert une enquête. 

Sans connaître les circonstances, ce triste événement remet en lumière les problèmes de chutes de hauteur, qui concentrent 17 % des accidents du travail dans le secteur du BTP.

Par Virginie Kroun
 


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.