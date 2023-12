Comment mesurer le risque radon ? Afin d’évaluer le risque d’exposition au radon, l’organisme de prévention recommande de consulter la carte du potentiel radon des communes de France, et ainsi vérifier si la zone du bâtiment suspecté est concernée. Ensuite, l’utilisation de détecteurs solides de traces nucléaires (DSTN) de fournisseurs accrédités (Algade, Pearl, et Radonova) est nécessaire. Les mesures peuvent être faites par l’entreprise, en suivant le précautions suivantes : Placer le DSTN au plus loin d’une source de chaleur, d’une bouche de ventilation, d’ouvrants et de tout risque d’aspersion d’eau ;

Placer le DSTN entre 1 mètre et 2 mètre du sol, en laissant un espace libre autour d’eux ;

Identifier chaque DSTN sur un plan ;

Informer les personnes travaillant dans les locaux afin d’éviter tout déplacement des DSTN ;

Mettre le DSTN en position mesurage et noter la date de pose ;

Mettre le DSTN en position fermée à la fin du mesurage et noter la date de retrait ;

Retourner les DSTN auprès du fournisseur pour analyse ;

Comparer les résultats des mesurages avec le niveau de référence réglementaire de 300 Bq/m3 et prendre des mesures si nécessaire ;

Inscrire les résultats dans le Document unique d’évaluation des risques (DUER). À noter cependant qu’il est conseillé de faire appel à un organisme agréé (liste sur ce lien). Ce dernier sera plus à même d’établir la stratégie d’échantillonnage : le nombre de détecteurs à installer dans les locaux, les pièces à investiguer, la position des détecteurs dans les pièces, les interprétations de résultats…