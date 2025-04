Face aux épisodes de canicule de plus en plus fréquents et intenses, l’OPPBTP lance un guide détaillé dédié aux équipements rafraîchissants. Celui-ci présente un panorama international des solutions existantes et commercialisées, ainsi qu’une analyse comparative d’autres secteurs d’activité fortement impactés par les fortes chaleurs.

Les salariés du BTP font sans aucun doute partie de ceux qui pâtissent le plus des fortes chaleurs en été. Les choses ne vont pas aller en s’arrangeant pour ces professionnels, puisque le dérèglement climatique accentue l’intensité des épisodes de canicule, et ces derniers sont de plus en plus fréquents.

En témoigne l’été 2024, marqué par une vague de chaleur nationale ayant franchi plusieurs fois les 40°C et contribué au quatrième record nocturne de chaleur.

Un guide dédié aux protections individuelles

Pour aider les professionnels du BTP à se protéger face à ces conditions extrêmes, l’OPPBTP lance un guide détaillé sur les équipements rafraîchissants en période de fortes chaleurs.

L’intérêt pour ce type de technologie est grandissant dans le monde du BTP. Les solutions se multiplient, et pour aider les professionnels du secteur à y voir plus clair, l’OPPBTP répertorie dans son guide l’ensemble des solutions existantes et commercialisées, avec notamment une sélection des différentes techniques de refroidissement pour prévenir le stress thermique.

Le guide s’articule uniquement autour des équipements de protection individuelle qui ont démontré leur efficacité dans le cadre de tests à grande échelle ou dans des conditions réelles d’utilisation. Les équipements sélectionnés sont ceux qui ont atteint un haut niveau de maturité technologique (TRL 8-9), garantissant leur efficacité et sécurité.

Ce guide vise ainsi à préparer les professionnels du BTP aux conditions climatiques extrêmes en leur fournissant des recommandations précises pour s’équiper face aux vagues de chaleur et s’assurer de meilleures conditions de travail.

Bien s’équiper, mais pas seulement…

Par ailleurs, l’OPPBTP rappelle que le choix d’équipements rafraîchissants pour réduire les risques liés aux fortes chaleurs doit s’accompagner d’une démarche plus globale, qui comprend des actions de prévention organisationnelles, collectives et individuelles. Celles-ci peuvent être consultées dans le guide Fortes chaleurs et effets caniculaires sur les chantiers, édité par l’Organisme.

Un outil de rétroplanning a également été élaboré dans le cadre d’un partenariat en faveur de la santé et la sécurité des salariés sur les chantiers de travaux publics, avec le ministère du Travail, la FNTP, la Cnam et l’INRS, afin d’aider les entreprises à anticiper les risques et être prêtes au premier jour des fortes chaleurs.

Pour consulter le guide, c'est ici.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock