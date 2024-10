Point.P lance une campagne de prévention décalée sur le port des EPI

Point.P se lance dans une campagne de prévention innovante et décalée, afin de sensibiliser le plus grand nombre au port des EPI. L’idée pour l’enseigne de distribution de matériaux de construction est de faire passer le message par le biais de dessins humoristiques, afin qu’ils soient compris par tous, quelle que soit la langue parlée.

Dans le monde du travail, un accident mortel sur deux survient dans le secteur du bâtiment. Une statistique alarmante qui se doit d’être prise au sérieux, et dont s’empare aujourd’hui l’entreprise Point.P. L’enseigne du groupe Saint-Gobain, spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, se lance en effet dans une importante campagne de prévention et de sensibilisation, afin de sensibiliser un maximum d’artisans au port des équipements de protection individuels (EPI).

Pour ce faire, Point.P a fait appel à l’artiste Geoffroy de Crécy, dessinateur et réalisateur de films d’animation français. Le but est de transmettre les bons gestes par le biais de petites illustrations colorées et humoristiques, saupoudrées de sarcasme, afin de parler au plus grand nombre. Celles-ci vont venir habiller les 1 000 points de vente de Point.P à la fin du mois.

Le dessin, un langage universel

Les dessins, qui par nature peuvent être compris par tous, facilitent la mémorisation et attirent l’œil. Dans un secteur composé d’un tiers de non francophones, ces illustrations apparaissent comme des solutions pertinentes pour transmettre des messages de prévention.

En plus de venir garnir les points de vente de l’enseigne, ces illustrations vont être gravées au laser sur une sélection d’outils du quotidien et en série limitée comme la scie, le disque diamant et la masse. Elles viennent ainsi remplacer les habituels pictogrammes. Un message sous forme de punchline sera là pour accompagner le dessin. Point.P évalue la possibilité de graver directement et de manière industrielle les messages de prévention lors de la fabrication des outils.

Les trois outils ornés de messages de sensibilisation - Crédit photo : Jérémy Leduc

Cette campagne a auparavant été testée auprès d’un panel d’artisans, d’ouvriers, de chefs de chantiers, de chefs d’entreprises, de paysagistes et d’une femme artisan. Les retours ont été positifs. « Ils ont même été au-delà de ce qu’on pouvait imaginer », témoigne Bertrand Alard, directeur marketing de Point.P. « On était à 99 % de satisfaction de la part des artisans », ajoute-t-il.

Les tests ont en effet prouvé que l’enseigne de Saint-Gobain a eu le nez creux en choisissant de sensibiliser avec des dessins, puisque 99 % des clients interrogés ont trouvé que l’utilisation de l’humour permet de faire passer le message sans être moralisateur. Pour ces illustrations, toute la difficulté était d’interpeller et de créer une prise de conscience, sans faire culpabiliser. Visiblement, c’est mission accomplie.

Une campagne qui s’étale sur plusieurs mois

La campagne de prévention de Point.P va s’étaler sur plusieurs mois, avec une première échéance le 28 avril, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ce jour sera consacré au déploiement de la campagne dans les 1 000 points de vente de l’enseigne. Le lendemain, les différentes agences marqueront leur engagement en offrant 40 000 paires de gants à leurs clients.

La campagne continuera le 22 mai prochain, au cours duquel les chauffeurs Point.P, qui se rendent sur les chantiers des clients lors de leurs livraisons, distribueront des gants et des tee-shirts portant ces messages de prévention. De jeunes artisans seront ensuite reçus dans la Tour Saint-Gobain le 7 juin prochain, afin d’échanger sur la sécurité au travail, entre autres.

Jérémy Leduc

Photo de une : J.L.