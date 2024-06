Risque routier professionnel : de plus en plus de comportements à risques

L'étude menée par MMA sur le risque routier professionnel, qui fête ses dix ans, révèle des résultats alarmants : une augmentation notable des comportements dangereux au volant, notamment l'utilisation du téléphone et le dépassement des limitations de vitesse.

Alors que la route reste la première cause d'accidents mortels au travail, la prise de conscience et les actions de prévention au sein des entreprises demeurent insuffisantes, selon les derniers résultats d'une étude MMA, groupe d'assurance mutuelle française.

« Depuis 10 ans, nous observons une dégradation des comportements sur la route et une insuffisance des actions de prévention. Il est temps de réagir. Cette année encore, nous lançons une campagne pour alerter les dirigeants sur la réalité du risque routier professionnel et les inciter à agir », déclare Guillaume Wirth, responsable de la prévention des risques routiers chez MMA.

80 % des professionnels admettent recevoir des appels au volant

L’usage du téléphone au volant est en hausse en 2024, avec 80 % des actifs qui admettent recevoir des appels au volant, 74 % en passer, soit une augmentation respective de 7 et 14 points depuis 2015. La lecture et l’envoi de SMS concernent 57 % et 48 % des actifs travaillant dans le secteur, en hausse également de 4 et 6 points. L’utilisation d’applications, de sites web, d’emails, et des réseaux sociaux est également en progression.

En ce qui concerne la vitesse, 70 % des répondants reconnaissent dépasser les limitations de vitesse lors de trajets professionnels. 41 % disent le faire souvent ou parfois, une augmentation de 5 points depuis 2015.

Par ailleurs, 80 % avouent avoir déjà conduit en état de fatigue lors de déplacements professionnels (+2 pts par rapport à 2015). De plus, 66 % ont conduit en étant très fatigués, 60 % ont roulé plus de deux heures sans pause.

Enfin, 15 % des actifs admettent avoir conduit après avoir consommé plus de deux verres d’alcool, un chiffre malheureusement stable depuis 2015.

Des véhicules davantage connectés

Depuis 2015, les véhicules se sont dotés de plus en plus d’outils de conduite assistée : GPS, régulateur de vitesse, applications mobiles, avertisseurs de zones dangereuses ou de radars.

Ces outils sont perçus comme bénéfiques par 76 % des actifs qui se déplacent professionnellement chaque jour, mais 25 % considèrent leur voiture comme un deuxième bureau, ce qui soulève des préoccupations quant à la distraction au volant, relève l’étude.

Une sous-estimation du risque

En 2022, 485 personnes ont perdu la vie sur les routes lors de déplacements professionnels, dont 345 lors de trajets domicile-travail et 140 lors de trajets professionnels. Le risque routier demeure la principale cause d’accidents mortels au travail, une réalité méconnue par 72 % des répondants.

Les chiffres montrent une exposition élevée des actifs aux accidents de la route : 19 % ont déjà vécu un accident et 43 % ont failli en avoir un. Parmi ceux ayant eu un accident professionnel, 40 % l'attribuent à un manque d’attention.

Malgré ces risques, les actions de prévention restent insuffisantes selon les actifs : 42 % estiment que leur entreprise n’en fait pas assez, 35 % jugent les actions rares. Seuls 24 % avouent avoir suivi une formation de sensibilisation aux risques routiers.

Les actifs demandent ainsi un engagement concret de leurs employeurs : 32 % souhaitent des formations de sensibilisation, 30 % veulent des journées de sécurité routière, 27 % aimeraient une charte de bonnes pratiques au volant.

Marie Gérald

Photo de une : AdobeStock