Le système de façades WICTEC qui, rappelons-le, est un concept global d’architecture moderne réunissant dans une seule et même façade en aluminium recyclé une solution de stockage de la chaleur, de climatisation, d’apport de lumière et de protection contre l’incendie et le bruit, évolue.

La gamme WICTEC s’enrichit en ce printemps de deux nouvelles références innovantes au service de l’évolution des villes :

WICTEC 60 NG pour répondre aux besoins accrus des façades monumentales en termes de portée et de poids de remplissage.

WICTEC EL evo un système de façade par éléments en aluminium recyclé pour des conceptions modulaires.

De l’aspect grille classique aux systèmes modulaires, en passant par les façades à vitrage extérieur, la solution WICTEC permet aux architectes de choisir, concevoir et produire toutes les variantes possibles et imaginables, selon les normes de qualité les plus strictes et en accord avec les exigences propres à chaque projet.



D’autres développements sont en cours et viendront compléter la gamme de façades WICTEC d’ici la fin d’année. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Avec WICTEC 60 NG, WICONA signe une nouvelle génération de façade grande portée

La solution WICTEC 60 NG (pour Nouvelle Génération) lancée par WICONA est un nouveau mur-rideau aspect grille en aluminium recyclé, labélisé Cradle to Cradle Argent, qui offre une alternative aux concepts de façades modulaires ou sur mesure. Développée pour répondre aux besoins accrus des façades monumentales en termes de portée et de poids de remplissage, la solution WICTEC 60 NG est une façade aux performances optimisées, capable de recevoir des surfaces vitrées jusqu’à 12,25 m² couvrant toute la hauteur d’un étage, avec des reprises de charges allant jusqu’à 720 kg et une épaisseur de remplissage jusqu’à 62 mm.

La solution pour des panneaux verriers d’un format et d’un poids supérieurs Les raisons à l’origine de ce nouveau système tiennent en deux points, comme l’explique Lucilia Kouamé, chef de produits WICONA : « D’une part, les architectes sont de plus en plus enclins à concevoir des surfaces vitrées couvrant toute la hauteur d’un étage, qui permettent à l’édifice d’être baigné de lumière naturelle. D’autre part, pour de plus en plus de bâtiments, l’objectif est aujourd’hui de parvenir à une consommation énergétique nette nulle. Cela passe par le respect de critères de performances thermiques plus stricts, qui nécessitent souvent de recourir à des vitrages triples, voire quadruples. Le poids des vitrages augmente alors considérablement. »

Avec la nouvelle WICTEC EL evo, la façade par éléments fait le mur !

Concentration urbaine, exiguïté des parcelles, accès restreint au chantier et verticalisation croissante des bâtiments imposent une attention particulière sur la durée des travaux et une vigilance aux éventuelles nuisances du chantier. Dans ce contexte, le choix des architectes se porte de plus en plus sur les façades par éléments. Depuis quelques années, WICONA multiplie les projets avec des systèmes de façades composés de modules sur-mesure préfabriqués en atelier assurant un assemblage rapide et planifiable sur site : tour Copenhagen Tower II au Danemark, gratte-ciel 35XV à New-York, tour « Henninger Turm » à Francfort en Allemagne… Pour répondre à cette demande croissante, WICONA lance WICTEC EL evo : un système de façade par éléments en aluminium recyclé Hydro CIRCAL 75R désormais disponible en gamme. Cette nouvelle référence labélisée Cradle to Cradle Argent comprend également deux innovations techniques brevetées : un nouveau joint à ressort permettant d’absorber les flèches de planchers ainsi qu’un système de drainage pour l’évacuation contrôlée de l’eau.

Imagen Subliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)