SeFlow 400 : débitmètre à ultrasons clamp-on portable pour l’eau potable

Les capteurs ultrasoniques disposent d’un câble renforcé avec terminaison en inox et d’un indice de protection IP68 les rendant submersibles (pose en endroit inondables). Ils sont par ailleurs appairés d’usine, ce qui permet d’atteindre des performances exceptionnelles : pas d’ajustage du zéro nécessaire et vitesse de détection à partir de 1cm/s, rendant possible la mesure de débits très faibles. Plusieurs fréquences de capteurs sont disponibles et permettent de couvrir une vaste plage de diamètres nominaux (DN40 à DN4700), d’épaisseur et de matériaux de canalisations.