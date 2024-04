À Nordbat, RECTOR expose ses solutions de préfabrication béton bas carbone pour la construction et la rénovation des bâtiments

Rectolight, plancher léger pour construction neuve et rénovation lourde

Précurseur, Rector lançait, en 2004, le plancher intermédiaire Rectolight, combinant poutrelles en béton précontraint, entrevous légers en bois biosourcés et table de compression, pour la rénovation des planchers intermédiaires des maisons individuelles, des logements collectifs et des ERP.

À l’heure où la rénovation s’impose comme l’alternative la plus pertinente pour préserver les ressources et contrer l’artificialisation des sols, Rectolight, le plus résistant des planchers légers, offre une réponse adaptée à tous les chantiers, comme en témoigne les 20 millions de m2 de planchers réalisés en 20 ans !

Ce système s’adapte à toutes les contraintes de charges et portées grâce à ses nombreux atouts : manuportabilité des éléments préfabriqués, système limitant la complexité de mise en œuvre...

Doté d’un faible impact carbone, le plancher Rectolight affiche, grâce à ses FDES individuelles, une analyse du cycle de vie statique de : 13,09 eq kg CO 2 /m2. Conçu à partir de bois certifié PEFC, son bilan biosourcé est de 4,8 kg/m2.

Rsoft, l’offre de prémurs et prédalles bas carbone pour tous les projets de construction

Avec Rsoft, Rector est le premier industriel à proposer une offre de produits et systèmes constructifs en béton préfabriqué à impact carbone diminué et disposant de FDES individuelles garantissant leurs performances.

Les prémurs et prédalles Rsoft vont permettre aux maîtres d’ouvrage de construire des bâtiments atteignant les seuils carbone 2025 de la RE2020.

Pour alléger l’empreinte environnementale des constructions neuves, l’offre Rsoft bas carbone de Rector est, en effet, basée sur l’économie circulaire. Elle intègre des formulations béton à faible intensité carbone, des armatures issues d’aciers recyclés et profite d’un processus de fabrication et d’étuvage optimisé afin de garantir la qualité et la performance de ses produits.

S’inscrivant dans la thématique générale du salon Norbat, les systèmes en béton préfabriqués bas carbone de Rector destinés à la rénovation et à la construction neuve seront à découvrir sur le stand Rector G 56 – Lille Grand Palais.

Crédits Photos : © Rector Lesage

