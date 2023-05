À quoi ressemble le secteur de la construction aujourd'hui ?

La technologie et les données de construction jouent non seulement un rôle essentiel dans la façon dont nous construisons aujourd'hui, mais aussi dans la façon dont nous protégeons notre industrie contre les défis futures et inattendus en matière de productivité et de rentabilité.

Le rapport d'enquête "L'avenir de la construction en France 2023" de Procore, réalisé par Censuswide, recueille les points de vue des leaders de la construction en France sur les principaux domaines d'intérêt du secteur aujourd'hui et dans les années à venir. Ce que vous trouverez à l’intérieur : Pourquoi 38 % des entreprises en France estiment qu'elles sont en bonne voie pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

Les raisons pour lesquelles 40% des entreprises de construction sont confiantes dans les perspectives du marché de la construction.

Les raisons pour lesquelles 25 % des chefs d'entreprise du secteur de la construction augmentent sensiblement leurs investissements dans la technologie en raison des pressions économiques actuelles.



