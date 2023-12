Réussir l'adoption des nouvelles technologies de la construction

Une mise en œuvre technologique réussie ne se limite pas à l'installation proprement dite, mais nécessite également le soutien des parties prenantes, une intégration rationalisée des données et l'adhésion de la direction générale. Heureusement, il existe de l'aide pour relever ces défis. Lors de la conférence annuelle Groundbreak 2022/2023 de Procore, un panel de spécialistes de la construction et de leaders de l'industrie a parlé de l'importance de la transformation numérique pour les entrepreneurs et a offert quelques conseils pratiques durement acquis. Voici quatre points clés à retenir pour une mise en œuvre réussie des nouvelles technologies.

L'adhésion des parties prenantes à la technologie

La mise en œuvre d'une nouvelle technologie n'est jamais une mince affaire, c'est pourquoi la transformation numérique doit commencer par l'obtention de l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes et des dirigeants.

" Assurez-vous que tous les acteurs sont représentés ", déclare Claire Elkin, responsable de l'excellence opérationnelle chez Renewable Energy Systems. " Les utilisateurs finaux, ainsi que les dirigeants, vont contribuer à la mise en œuvre de la solution sur le terrain. Il est absolument nécessaire de s'assurer que ces personnes et nos parties prenantes sont impliquées dès le premier jour. "

Une adhésion précoce permet de s'assurer que les attentes s'alignent sur ce que la technologie va faire, sur ce qu'est la réussite et sur les étapes nécessaires pour y parvenir.

" Pour commencer, il faut un champion ", explique M. Elkin. " Et peu importe que cette personne soit l'administrateur sur place ou un cadre, il en faut un. Cela ne marche jamais si vous dites que vous faites les choses de telle ou telle manière ou que vous dites "je viens de l'entreprise, je sais de quoi je parle". Apportez des données et montrez-leur quel sera le résultat final. "

Un défenseur solide contribuera à atténuer l'emprise des vieilles habitudes, à rester à jour et au courant, et à expliquer les avantages auxquels les parties prenantes peuvent s'attendre. Ce rôle consiste également à servir de ressource pour toute personne qui a des questions, qui a besoin d'une formation supplémentaire ou qui souhaite simplement faire part de ses préoccupations.

Intégration intelligente des données

La mise en œuvre d'une nouvelle technologie dans l'industrie de la construction peut être une tâche intimidante, en particulier lorsqu'elle implique la révision de systèmes d'entreprise établis de longue date. Pourtant, ce processus ne doit pas être aussi pénible qu'il n'y paraît.

L'une des étapes clés d'un déploiement réussi consiste à s'assurer que toutes les données nécessaires sont intégrées dans le nouveau système. Il s'agit non seulement des données relatives aux projets, mais aussi des informations financières, telles que le plan comptable, qui est essentiel pour la gestion des coûts et le suivi de l'avancement de plusieurs projets.

" La restructuration des systèmes peut être une surprise désagréable, mais c'est aussi une bonne occasion de restructurer les choses de manière à obtenir des sous-totaux agrégés et des regroupements significatifs entre les projets et les portefeuilles. ", a déclaré Chris Lyle, directeur général de The Roll Out Crew.

L'intégration des données est également cruciale pour éviter les problèmes futurs qui peuvent retarder la construction ou conduire à des erreurs coûteuses. En s'assurant que toutes les données sont intégrées dans le nouveau système, les entreprises peuvent éviter la perte de documents essentiels ou l'absence d'inspection, ce qui peut avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble du projet.

" J'encourage les entreprises à utiliser un tableau blanc avec les icônes de leur pile technologique et à établir une cartographie des flux de données chaque fois que quelque chose se présente, en particulier lors de l'acquisition d'un nouvel élément technologique. ", a déclaré M. Elkin. " S'il ne s'intègre pas dans ce système où les données peuvent être transférées librement, vous devriez probablement reconsidérer la question. "

Il est essentiel, pour un déploiement réussi, de choisir une technologie de construction intelligente qui prenne en charge et rationalise l'intégration des données dès le premier jour.

Remplacer la résistance à la technologie par l'éducation

La construction est une profession de longue date qui a ses habitudes, mais la volonté de s'adapter est essentielle à la transformation numérique. Cela peut poser une myriade de défis, à commencer par la résistance au changement.

" Lorsque vous introduisez un changement, les gens le prennent personnellement ", a déclaré M. Lyle. " Si vous ne faites pas un véritable effort concerté pour réfléchir à la manière dont la gestion du changement sera assurée dans votre entreprise à tous les niveaux et à la manière dont la culture soutient cette gestion, cela peut faire dérailler les projets technologiques plus rapidement que n'importe quoi d'autre. "

Lorsque la culture d'entreprise résiste aux nouvelles technologies, il est plus difficile de les mettre en œuvre et cela entrave les efforts visant à rendre ces changements efficaces et permanents.

La résistance est souvent due à la peur. Le personnel peut ne pas comprendre les nouvelles technologies ou les raisons pour lesquelles les choses doivent changer, craignant que cela n'augmente leur charge de travail ou ne rende les choses plus difficiles. Les professionnels plus expérimentés peuvent également avoir du mal à apprendre les nouveaux systèmes. Ils se sont débrouillés pendant des décennies en s'appuyant sur des systèmes manuels et d'autres méthodes dépassées, et il n'est donc pas rare qu'ils considèrent la mise en œuvre de nouvelles technologies comme une perte de temps et d'argent.

La clé pour répondre à ces préoccupations est l'éducation. En offrant une formation complète sur les nouvelles technologies et en expliquant comment leur vie sera facilitée après la mise en œuvre, vous pouvez aider à remplacer la peur par des connaissances et de nouvelles compétences. Les entreprises devraient choisir des plateformes technologiques qui incluent une formation et un soutien continu pour s'assurer que les parties prenantes ne sont jamais laissées dans l'ignorance.

La transformation numérique change la donne

La plupart des entrepreneurs ne regrettent pas d'avoir abandonné leurs systèmes manuels au profit d'une technologie de pointe. Leurs entreprises deviennent souvent plus rationnelles sur le plan opérationnel, ce qui signifie moins de confusion et de risques et plus de profits. Les employés récupèrent plus de temps car les processus obsolètes et chronophages disparaissent. La technologie de gestion de la construction peut améliorer la vie des professionnels de la construction lorsqu'elle est mise en œuvre, c'est pourquoi il est essentiel de procéder au changement.

Heureusement, une mine de connaissances et d'expertise est disponible pour aider les professionnels de la construction à relever ces défis.

Pour en savoir plus exit_to_app