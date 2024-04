Accompagner les professionnels pour simplifier la rénovation énergétique

OSCAR accompagne les RAR dans leur montée en compétences

Sélectionnés parmi les partenaires du programme (CAPEB, FFB, Coédis, FDMC, France Rénov’), les aspirants au titre de RAR (pour Référents d’Aide à la Rénovation) suivent un parcours encadré par OSCAR : un MOOC, soit environ 2h30 de cours en ligne à suivre à son rythme, puis un atelier en présentiel, et enfin une action de sensibilisation terrain. À chaque étape, les professionnels bénéficient de supports pédagogiques dédiés.

Une fois leur habilitation obtenue, les RAR devenus experts de la rénovation énergétique peuvent alors guider concrètement les artisans avec qui ils sont en contact au quotidien.

OSCAR accompagne les RAR dans leur mission de terrain

Partout en France, les RAR renseignent les artisans et entreprises du bâtiment, et répondent à leurs questions en s’appuyant sur des outils pratiques et pédagogiques mis gratuitement à leur disposition par le programme OSCAR :

Un annuaire interactif des aides financières à la rénovation qui recense près de 3 000 aides locales et nationales et détaille leurs conditions d’accessibilité.

Une base de données des produits éligibles aux CEE, qui regroupe à date près de 2 000 produits. Régulièrement enrichie, cette base de données reste neutre et ne favorise aucune famille de produits, ni industriels.

Une FAQ ainsi que le décryptage des évolutions réglementaires et normatives et des actualités des CEE.

Un chatbot, un robot conversationnel automatique, qui répond en live à toutes les questions sur les aides.

Ces outils sont entièrement gratuits et accessibles à tous, partout, à chaque instant, sur simple inscription sur le site du programme OSCAR.

OSCAR accompagne les RAR au quotidien, grâce à une communauté d’experts dynamique

À l’issue de leur parcours d’habilitation, les RAR intègrent un réseau de professionnels de la rénovation énergétique, auprès desquels ils peuvent partager leurs retours d’expériences et approfondir des thématiques au contact d’autres membres du réseau.

OSCAR met également à leur disposition des ressources dédiées et des outils leur permettant de mettre régulièrement à jour leurs compétences, d’optimiser leur visibilité et de transmettre efficacement les informations techniques aux artisans.

