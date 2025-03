Rénovation énergétique : EDILIANS optimise vos toitures

Avec plus de 200 ans d’expertise, EDILIANS est un acteur majeur de la rénovation énergétique des toitures. Face aux défis climatiques et aux exigences réglementaires, nous proposons des solutions innovantes pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Chez EDILIANS, la toiture est envisagée comme une véritable « cinquième façade ». Grâce à des solutions complètes intégrant tuiles performantes, isolation thermique, étanchéité à l’air et à l’eau et ventilation de la sous-toiture, chaque élément contribue à la durabilité du bâti. L’intégration du solaire photovoltaïque permet même de transformer la toiture en source d’énergie renouvelable.

La gamme de produits EDILIANS repose sur cinq piliers :

Isolation : Réduction des déperditions thermiques grâce à des solutions comme le Sarking.

Étanchéité : Protection efficace contre l’humidité pour maintenir les performances thermiques.

Ventilation : Optimisation du confort d’été et pérennisation du bâtiment.

Tuiles terre cuite : Allient isolation naturelle et respect de l’esthétique régionale.

Solaire photovoltaïque : Tuiles ou panneaux solaires intégrés pour une production d’énergie autonome.

En choisissant EDILIANS, vous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure : études techniques, formations et outils d’aide à la décision. Pour en savoir plus, venez nous rencontrer sur le salon BE POSITIVE, HALL 1 Stand 1F06, du 25 au 27 mars à Eurexpo – Lyon.

