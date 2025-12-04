Podcast
AirvaultGOCO2 : projet de captage-stockage CO2 primé par l’UE

Communiqué

Publié le 04 décembre 2025

AirvaultGOCO2, projet de captage et stockage du CO2 sélectionné par le Fonds Innovation de l’UE, soutenant les initiatives industrielles bas carbone.
Porté pour la cimenterie Heidelberg Materials d’Airvault (Deux-Sèvres), AirvaultGOCO2 vise à capturer près de 1 million de tonnes de CO2 par an, marquant une avancée majeure pour la décarbonation de l’industrie cimentière française.

Un projet structurant pour la décarbonation du Grand Ouest

AirvaultGOCO2 s’inscrit dans l’initiative GOCO2, lancée en juillet 2023 pour réduire les émissions industrielles du Grand Ouest.
Le CO2 capté sur le site d’Airvault serait acheminé par carboduc jusqu’à Saint-Nazaire, puis transporté par bateau vers des puits de stockage géologiques dédiés.

Le projet est développé en partenariat avec Air Liquide, qui fournirait l’unité de captage ainsi que l’oxygène nécessaire à l’oxycombustion du four de la cimenterie. L’initiative GOCO2 fait actuellement l’objet d’une concertation préalable menée sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP).

Un complément essentiel au programme Airvault 2025

AirvaultGOCO2 viendrait renforcer la modernisation déjà engagée du site avec le projet Airvault 2025, dont l’un des objectifs est de porter à 90 % la part de combustibles alternatifs, permettant une réduction de 30 % des émissions de CO2 de la cimenterie.
Avec AirvaultGOCO2, Heidelberg Materials franchirait une nouvelle étape vers une production de ciment durable et compétitive au niveau européen.

Une reconnaissance européenne saluée par Heidelberg Materials

Bruno Pillon, Président des Activités France de Heidelberg Materials, se réjouit de cette avancée : « Nous sommes très heureux que le projet AirvaultGOCO2, porté de manière unanime par tous les acteurs du territoire, bénéficie du soutien de l’Union européenne. C’est une étape majeure. AirvaultGOCO2 permettrait au site de contribuer pleinement et durablement aux objectifs partagés d’une industrie européenne décarbonée. »

 

