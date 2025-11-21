Podcast
6e Quarry Life Award : Sainte-Pazanne et Pont-à-Mousson récompensées

Communiqué

Publié le 21 novembre 2025

La 6e édition du Quarry Life Award d’Heidelberg Materials récompense deux sites français pour leurs actions exemplaires en faveur de la biodiversité.
De gauche à droite : Bruno Pillon, Sylvie Berhault, Sébastien Moncorps, Matthias Rohaut, Julie Poujol et Olivier Durand
De gauche à droite : Bruno Pillon, Sylvie Berhault, Sébastien Moncorps, Matthias Rohaut, Julie Poujol et Olivier Durand

Quarry Life Award : un concours dédié à la biodiversité dans les carrières

Créé par Heidelberg Materials, le Quarry Life Award (QLA) vise à promouvoir les bonnes pratiques de gestion écologique, la protection de la faune et de la flore, ainsi que l’innovation scientifique sur les sites d’extraction.

Le concours comporte deux catégories :

  • Recherche scientifique
  • Initiatives sociétales

Pour cette 6e édition, cinq projets étaient en compétition au niveau national.

Les projets en lice : recherche et initiatives sociétales

→ Catégorie Recherche : étude des pollinisateurs, papillons de nuit et abeilles sauvages

Trois projets de recherche étaient présentés :

  • Étude des pollinisateurs sauvages sur la carrière de Couvrot (Marne), portée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.
  • Inventaire des abeilles sauvages sur la carrière de Sainte-Pazanne, porté par le CPIE Loire-Anjou.
  • Inventaire des papillons de nuit sur la carrière de Baccon, porté par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

→ Catégorie Initiatives sociétales : pastoralisme et parcours pédagogiques

Deux projets étaient en compétition :

  • Retour du pâturage pour préserver une pelouse sèche sur la carrière d’Arancou (Pyrénées-Atlantiques), porté par le CEN Nouvelle-Aquitaine.
  • La Réserve du Domaine sur la carrière de Pont-à-Mousson, porté par NEOMYS, visant à créer un parcours pédagogique dédié à la gestion écologique des carrières.

Résultats de la catégorie Recherche

  • 3e prix – 1 000 € : CEN Champagne-Ardenne (projet de Couvrot).
  • 2e prix – 2 000 € : CEN Centre-Val de Loire (projet de Baccon).
  • 1er prix – 4 000 € : CPIE Loire-Anjou (projet de Sainte-Pazanne).

Sylvie Berhault, Directrice générale des activités granulats chez Heidelberg Materials France et membre du jury, salue « la qualité et la rigueur du travail scientifique mené par le CPIE Loire-Anjou, qui démontre combien la bonne gestion d’une carrière peut contribuer au développement de pollinisateurs fondamentaux pour la biodiversité ».

Résultats de la catégorie Initiatives sociétales

  • 2e prix – 2 000 € : CEN Nouvelle-Aquitaine (projet d’Arancou).
  • 1er prix – 4 000 € : NEOMYS (projet de Pont-à-Mousson).

Le projet de Pont-à-Mousson se distingue par son rôle de site démonstrateur de gestion écologique post-exploitation. Il deviendra une référence nationale pour la sensibilisation et la formation des professionnels sur les enjeux de biodiversité dans les carrières.

Un concours où la nature est gagnante

Pour Bruno Pillon, Président de Heidelberg Materials France et membre du jury : « Deux excellents projets ont gagné le 1er prix de chaque catégorie, mais nous avions cinq projets de grande qualité, tous marqués par une forte implication de nos équipes et des associations partenaires. Au final, dans le concours du QLA, il n’y a aucun perdant et un seul grand gagnant : la nature. »

 

