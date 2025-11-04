Alizéa : la baie vitrée alu qui sublime lumière et espace

La baie vitrée Alizéa se distingue par son design épuré, ses performances techniques et son confort d’utilisation. Grâce à ses profils aluminium ultra-fins (montants de 50mm, profil central de 37mm), elle maximise la surface vitrée pour une luminosité exceptionnelle et une esthétique minimaliste.

Disponible en version coulissante ou à galandage, elle s’adapte à tous les projets, en neuf comme en rénovation. Les grandes dimensions possibles (jusqu’à 6,35m de largeur) permettent de créer de larges ouvertures vers l’extérieur.

Côté performance, Alizéa affiche un très bon niveau d’isolation thermique (Uw jusqu’à 1,4 W/m².K), une excellente étanchéité à l’air (A*4) et un confort acoustique renforcé (jusqu’à 37 dB).

Elle intègre des fermetures sécurisées (2 à 4 points), des roulettes silencieuses et des poignées modernes, avec de nombreuses options de personnalisation (coloris, finitions, types de pose).

Pensée pour durer et facile à entretenir, la baie vitrée Alizéa allie élégance, robustesse et confort au quotidien.

