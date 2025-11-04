ARTIBAT 2025 : le plein d'innovations en territoire breton !
Publié le 04 novembre 2025
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur Artibat 2025, les Renodays, MaPrimeRénov’, le nouveau gouvernement, le PLF 2026...
Retrouvez au sommaire :
- Dossier spécial consacré à Artibat 2025
- Retour sur les Renodays
- Toujours des déséquilibres sur MaPrimeRénov’ et les CEE
- Des mesures et des doléances pour le PLF 2026
- Le logement enfin priorisé par le gouvernement ?
Les tags associés
Face aux inondations, le dispositif gouvernemental Vigicrues renforcé
Pour protéger la population comme les infrastructures face aux inondations, le dispositif gouvernemental Vigicrues se renforce. Une nouvelle fonctionnalité, Vigicrues Flash, offre un affichage dynamique...
Les erreurs courantes à éviter lors de la protection de son logement
Sécurité logement : propriétaires ou locataires, comment protéger votre maison ? Prévention, bonnes pratiques et assurances pour vivre sereinement.
Magazine Batiweb Avril 2025
Sinistres dans le bâtiment, immobilier et logement, aides à la rénovation énergétique, permis de construction... Retrouvez toutes les dernières actualités.
Habitat indigne : une circulaire interministérielle renforce les sanctions
Afin de lutter contre l’habitat indigne en France, une circulaire interministérielle a été ratifiée. Le texte tend notamment à améliorer l’identification de ces situations et muscler les sanctions contre...