ConnexionS'abonner
Fermer

Simplifiez la comptabilité du BTP avec BRZ et Pennylane

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 04 novembre 2025

BRZ France optimise la gestion financière des entreprises du BTP avec Pennylane : suivi de trésorerie en temps réel, données fiables et rentabilité accrue.
Simplifiez la comptabilité du BTP avec BRZ et Pennylane - Batiweb

BRZ accompagne les entreprises du BTP dans leur digitalisation financière grâce à Pennylane

Les entreprises du BTP doivent aujourd’hui composer avec de nouveaux défis : hausse des coûts, pression sur la trésorerie et besoin d’une vision claire de la rentabilité des projets. Dans ce contexte, BRZ France accompagne ses clients avec Pennylane, une solution de gestion financière pensée pour les spécificités du bâtiment. Au-delà du logiciel, BRZ reste présent à chaque étape : conseils, paramétrage, formation et support, pour garantir une prise en main rapide et un usage efficace au quotidien.

Une gestion financière simple, complète et connectée

Pennylane regroupe plusieurs outils depuis une seule interface : suivi des dépenses, émissions des devis et des factures, validation des achats, analyse de la trésorerie de manière claire et visuelle. Les rapprochements bancaires se font automatiquement, les justificatifs sont centralisés et les tableaux de bord donnent une vue globale de la gestion financière.  

De réels bénéfices pour les entreprises du BTP

  • Suivi de rentabilité par chantier en temps réel
  • Anticipation des besoins de trésorerie et des charges à venir
  • Vision claire des marges et de la performance financière
  • Réduction des erreurs et des doublons de saisie
  • Collaboration fluide avec l’expert-comptable

Prêt pour la facture électronique 2026 !

Déjà utilisée par de nombreuses entreprises du BTP, Pennylane est également prête pour la généralisation de la facture électronique dès septembre 2026. Une étape importante qui permettra aux dirigeants de gagner en simplicité et en conformité, tout en abordant cette transition en toute sérénité.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Sogelink a un nouveau CEO

Nomination

Fatima Berral cède sa place de CEO du groupe Sogelink à Antoine Dumurgier. Avant de rejoindre le monde du logiciel, M. Dumurgier se distingue par une carrière dans l’ingénierie aérospatiale et dans la...

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
BRZ France - Batiweb

Bienvenue chez BRZ France, où le BTP est notre ADN ! Notre engagement : Vous aider à...

147, rue du Haut Vinage – CS 10226
59290 Wasquehal
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.