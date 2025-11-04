Simplifiez la comptabilité du BTP avec BRZ et Pennylane
Publié le 04 novembre 2025
BRZ accompagne les entreprises du BTP dans leur digitalisation financière grâce à Pennylane
Les entreprises du BTP doivent aujourd’hui composer avec de nouveaux défis : hausse des coûts, pression sur la trésorerie et besoin d’une vision claire de la rentabilité des projets. Dans ce contexte, BRZ France accompagne ses clients avec Pennylane, une solution de gestion financière pensée pour les spécificités du bâtiment. Au-delà du logiciel, BRZ reste présent à chaque étape : conseils, paramétrage, formation et support, pour garantir une prise en main rapide et un usage efficace au quotidien.
Une gestion financière simple, complète et connectée
Pennylane regroupe plusieurs outils depuis une seule interface : suivi des dépenses, émissions des devis et des factures, validation des achats, analyse de la trésorerie de manière claire et visuelle. Les rapprochements bancaires se font automatiquement, les justificatifs sont centralisés et les tableaux de bord donnent une vue globale de la gestion financière.
De réels bénéfices pour les entreprises du BTP
- Suivi de rentabilité par chantier en temps réel
- Anticipation des besoins de trésorerie et des charges à venir
- Vision claire des marges et de la performance financière
- Réduction des erreurs et des doublons de saisie
- Collaboration fluide avec l’expert-comptable
Prêt pour la facture électronique 2026 !
Déjà utilisée par de nombreuses entreprises du BTP, Pennylane est également prête pour la généralisation de la facture électronique dès septembre 2026. Une étape importante qui permettra aux dirigeants de gagner en simplicité et en conformité, tout en abordant cette transition en toute sérénité.
