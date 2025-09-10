Anticiper la transmission de votre entreprise, c’est en assurer la réussite !

Transmettre son entreprise soulève de nombreuses questions : êtes-vous prêt à passer le relais ? À qui la transmettre ? Quelle est la valeur réelle de votre société ? Quels seront vos revenus après la cession ?

En anticipant cette transition capitale, vous vous donnez le temps de bien réfléchir à ces enjeux, d’optimiser la valeur de votre entreprise, et surtout, d’éviter de devoir accepter une offre par défaut.

C’est aussi l’occasion de préparer chaque étape dans les meilleures conditions.

Voici quelques actions clés à engager en amont de la transmission :

Réalisez un diagnostic de votre patrimoine personnel et professionnel.

Anticipez la baisse de revenus en souscrivant un contrat de retraite supplémentaire.

Vérifiez vos assurances professionnelles.

Assurez-vous du respect des obligations sociales de votre entreprise (indemnités de départ à la retraite ou de licenciement, garantie du passif...).

Les différentes options de transmission

1. La transmission à vos héritiers

→ Plusieurs solutions s’offrent à vous : À titre gratuit, par donation. Cette solution peut être pertinente si votre patrimoine personnel vous garantit un revenu suffisant après la transmission, puisque vous ne percevrez plus de revenus liés à l’entreprise. Pour encourager ce type de cession, des dispositifs fiscaux avantageux existent, comme le pacte Dutreil, qui permet de bénéficier d’importantes exonérations fiscales.

Qu’est-ce que le pacte Dutreil ?

C’est un dispositif qui facilite la transmission de votre entreprise familiale avec une fiscalité allégée en cas de donation ou de succession.

Il permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’un abattement de 75 % sur la valeur des parts transmises. Les droits de donation ou de succession ne s’appliqueront donc que sur 25 % de cette valeur.

→ À titre onéreux, en traitant l’héritier comme un repreneur classique. Cette solution permet d’obtenir un prix de cession et peut faciliter l’équilibre entre les héritiers, notamment en cas de succession.

→ Par cession partielle, en dissociant le patrimoine immobilier de l’activité. Cela vous permet de transmettre la gestion opérationnelle tout en conservant certains actifs (comme des locaux professionnels) générant ainsi un revenu complémentaire.

2. La cession aux salariés

Dans un secteur comme le BTP, où l’expertise technique et la cohésion d’équipe sont essentielles, transmettre son entreprise à ses salariés peut représenter une solution à la fois rassurante et durable. Ce mode de cession valorise les compétences internes et garantit une certaine continuité.

3. La cession à un repreneur extérieur

Si aucun repreneur n’est identifié en interne, vous pouvez envisager une cession à un tiers. Plusieurs modalités existent, notamment :

la vente du fonds de commerce , peu fréquente dans le BTP,

, peu fréquente dans le BTP, la cession de parts sociales ou d’actions ,

, ou encore le transfert de titres de participation.

Un repreneur externe recherchera avant tout une entreprise rentable, structurée et fiable. Il réalisera généralement un audit complet afin d’évaluer les risques, la rentabilité, la qualité des contrats et le potentiel de croissance.

Quel que soit le mode de transmission que vous choisirez, entourez-vous de professionnels compétents : notaire, avocat, fiscaliste, expert-comptable…

Leur accompagnement est précieux pour sécuriser l’opération et faire les bons choix fiscaux, juridiques et patrimoniaux.

Ces informations sont fondées sur la réglementation en vigueur au 01/09/2025

