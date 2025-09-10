GRANUM EXTRA : pour des façades esthétiques résistantes aux éléments

GRANUM EXTRA granite diffuse une esthétique intemporelle familière. Son aspect gris traditionnel se fond harmonieusement aussi bien dans les constructions neuves à l’architecture traditionnelle que les projets de rénovation et de préservation du patrimoine.

GRANUM EXTRA basalte se distingue par son apparence épurée. Sa nuance foncée mate apporte profondeur et linéarité aux tracés de l’architecture contemporaine. Son esthétique audacieuse capte le regard et structure l’espace.

Ces deux teintes harmonieuses s’intègrent aussi bien sur les architectures traditionnelles que contemporaines et se combinent sans fausse note avec d’autres matériaux.

GRANUM EXTRA offre une vaste gamme de systèmes de bardage : joint angulaire, bardeaux, profilés à joint creux, profilés à clins. Leur grande variété esthétique et technique vous permettra de trouver la solution la plus adaptée pour donner vie aux concepts architecturaux que vous aurez imaginez. Et pour encore plus de liberté, RHEINZINK peut aussi vous accompagner dans un processus de co-création pour une façade encore plus personnalisé et au plus proche de votre idée.

Tous les bâtiments s’expriment mais avec GRANUM EXTRA ils se subliment.

