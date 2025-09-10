ConnexionS'abonner
Fermer

GRANUM EXTRA : pour des façades esthétiques résistantes aux éléments

Communiqué
Publié le 10 septembre 2025
Partager : 
Décliné en deux aspects de surface, son revêtement innovant offre une très grande résistance à la corrosion et au climat maritime ainsi qu’une plus grande stabilité de teintes.
GRANUM EXTRA : pour des façades esthétiques résistantes aux éléments - Batiweb

GRANUM EXTRA granite diffuse une esthétique intemporelle familière. Son aspect gris traditionnel se fond harmonieusement aussi bien dans les constructions neuves à l’architecture traditionnelle que les projets de rénovation et de préservation du patrimoine.

GRANUM EXTRA basalte se distingue par son apparence épurée. Sa nuance foncée mate apporte profondeur et linéarité aux tracés de l’architecture contemporaine. Son esthétique audacieuse capte le regard et structure l’espace.

Ces deux teintes harmonieuses s’intègrent aussi bien sur les architectures traditionnelles que contemporaines et se combinent sans fausse note avec d’autres matériaux.

GRANUM EXTRA offre une vaste gamme de systèmes de bardage : joint angulaire, bardeaux, profilés à joint creux, profilés à clins. Leur grande variété esthétique et technique vous permettra de trouver la solution la plus adaptée pour donner vie aux concepts architecturaux que vous aurez imaginez. Et pour encore plus de liberté, RHEINZINK peut aussi vous accompagner dans un processus de co-création pour une façade encore plus personnalisé et au plus proche de votre idée.

Tous les bâtiments s’expriment mais avec GRANUM EXTRA ils se subliment. 
 

Documentation

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
RHEINZINK FRANCE - Batiweb

RHEINZINK FRANCE est la filiale du groupe allemand RHEINZINK, leader mondial de la fabrication de zinc-titane...

796 rue de la République - La Plassotte
42590 NEULISE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.