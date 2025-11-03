Le groupe SMABTP dévoile Global Chantier. Un contrat unique visant à réunir l’ensemble des garanties essentielles pour les maîtres d’ouvrage publics et privés, avec de nouvelles couvertures adaptées aux enjeux actuels du secteur.

SMABTP veut simplifier la vie des maîtres d’ouvrage. Avec Global Chantier, le groupe mutualiste met sur le marché un contrat qui rassemble des garanties à la sécurisation d’une opération de construction, soumise à la garantie décennale obligatoire. Destiné aussi bien aux maîtres d’ouvrage publics que privés, ce dispositif vise à conjuguer simplicité, efficacité et adaptation aux besoins des projets.

Un socle d’assurances renforcé

Ce contrat global reprend et améliore les garanties historiques proposées par SMABTP, comme la couverture dommages-ouvrage, la responsabilité civile du maître d’ouvrage, la garantie tous risques chantier et la responsabilité du constructeur non réalisateur. Ces protections ont été repensées pour offrir des montants et des franchises plus adaptés aux réalités du marché et aux nouvelles exigences des appels d’offres publics.

Au-delà de cette base, Global Chantier intègre désormais quatre nouvelles garanties. La première couvre les risques environnementaux, incluant la responsabilité écologique et les frais de dépollution en cas de découverte fortuite d’un sol pollué. La deuxième porte sur les phases de montage et d’essais, avec une protection dédiée aux équipements et aux machines. La troisième s’adresse aux pertes d’exploitation anticipées, afin de sécuriser financièrement les projets face aux conséquences d’un retard de livraison lié à un sinistre. Enfin, la quatrième concerne les risques numériques sur chantier, avec une couverture spécifique pour les maquettes BIM et les données techniques, assortie d’un service d’assistance disponible en continu.

Une gestion simplifiée et digitale

Pour faciliter la souscription, Global Chantier repose sur un formulaire unique permettant de déclarer l’ensemble des risques liés à une opération. Une version Accord-Cadre est également proposée afin de couvrir plusieurs chantiers sur une même année. À cela s’ajoutent des outils digitaux destinés à simplifier les démarches, notamment pour éditer les projets ou générer les attestations d’assurance.

« Global Chantier répond à des attentes fortes de la profession : disposer d’une solution d’assurance complète et sur mesure, capable d’accompagner la diversité des projets et de répondre aux nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les maîtres d’ouvrage », souligne Anne-Jacques de Dinechin, directeur général adjoint en charge des assurances IARD chez SMABTP.

Avec cette nouvelle offre, SMABTP réaffirme son rôle de partenaire de référence de la maîtrise d’ouvrage et confirme son ancrage historique auprès des acteurs du BTP.

Par Jérémy Leduc