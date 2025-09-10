Barrial® décor : Système de garde-corps décoratif pour toiture-terrasse technique

Depuis plus de 45 ans, dani alu accompagne les professionnels du bâtiment avec des solutions de sécurisation et de protection d’étanchéité.

Barrial® décor a été conçu pour subvenir à un double besoin de sécurité et d’esthétique des bâtiments.

Conformité aux DTU 43.1, DTU 20.12. Dimensionné conforme NF E85-015 (garde-corps) et NF EN 1991-1-4 (résistance aux vents)

→ Décors disponibles :

tôlé plein

perforé

ajouré

barreaudé

Suivant 350 nuances RAL

→ Modèles :

sous main-courante 2 ou 3 lisses

devant main courant 2 ou 3 lisses

Fixation sur acrotère, dans la dalle ou en façade.

Barrial® décor est disponible pour une pose sur sabot Z de la gamme Couvernet®, gamme de couvertine adaptée à la protection contre les infiltrations de tous types de murets, étanchés ou non.

Pour tous vos projets, une équipe de professionnels est votre service pour vous conseiller, n’hésitez pas à nous consulter !

