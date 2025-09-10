ConnexionS'abonner
Fermer

Barrial® décor : Système de garde-corps décoratif pour toiture-terrasse technique

Communiqué
Publié le 10 septembre 2025
Partager : 
Conçus à l’origine pour sécuriser les interventions temporaires en toiture-terrasse technique, le garde-corps évolue avec un nouvel usage. La présence croissante d’équipements, tels que les VMC, les CTA ou les panneaux solaires, impose un nouveau défi : habiller ces éléments disgracieux. Barrial® décor répond à cette double exigence de sécurisation et de masquage en intégrant des remplissages décoratifs sur garde-corps, qui dissimulent les installations techniques et valorisent le bâtiment.
Barrial® décor : Système de garde-corps décoratif pour toiture-terrasse technique - Batiweb

Depuis plus de 45 ans, dani alu accompagne les professionnels du bâtiment avec des solutions de sécurisation et de protection d’étanchéité.

Barrial® décor a été conçu pour subvenir à un double besoin de sécurité et d’esthétique des bâtiments.

Conformité aux DTU 43.1, DTU 20.12. Dimensionné conforme NF E85-015 (garde-corps) et NF EN 1991-1-4 (résistance aux vents)

→ Décors disponibles :

  • tôlé plein
  • perforé
  • ajouré
  • barreaudé
  • Suivant 350 nuances RAL

→ Modèles :

  • sous main-courante 2 ou 3 lisses
  • devant main courant 2 ou 3 lisses

Fixation sur acrotère, dans la dalle ou en façade.

Barrial® décor est disponible pour une pose sur sabot Z de la gamme Couvernet®, gamme de couvertine adaptée à la protection contre les infiltrations de tous types de murets, étanchés ou non.

Pour tous vos projets, une équipe de professionnels est votre service pour vous conseiller, n’hésitez pas à nous consulter !
 

Documentation

Sur le même sujet

Vigilance sécurité en balcon

DANI ALU

En balcon, la sécurité des personnes ne réside pas uniquement dans la mise en place et l’entretien des garde-corps. Soumis aux intempéries au cours de leur exploitation, les balcons sont sujets aux fissurations...

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
DANI ALU - Batiweb

Société familiale depuis 1978, DANI ALU est devenue en une quarantaine d’années...

BP 32 - Lieudit Clape Loup
69280 SAINTE CONSORCE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.