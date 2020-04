Fabricant de menuiseries PVC, aluminium, mixtes et bois pour le neuf et la rénovation, AMCC est l’interlocuteur privilégié des professionnels de la fermeture depuis plus de 70 ans. Suite à l’évolution stratégique du groupe Atrya, auquel elle était jusqu’alors intégrée dans le pôle BtoB Chantier, AMCC devient l’une des marques de référence d’une nouvelle holding nommée AT Partner. L’occasion pour l’entreprise d’opérer un changement d’organisation et d’adopter une nouvelle identité visuelle.

Le renouveau d’AMCC Initiée en 2019, la transformation du pôle BtoB Chantier d’Atrya en une holding nommée AT Partner est effective depuis début 2020. Dirigée par Lars Platow, elle réunit 4 marques de référence dans le métier de la menuiserie : AMGO, CLOSY, NORBA MENUISERIE et AMCC. La nouvelle société AT Partner, dont l’ensemble des services supports a été regroupé à Gundershoffen (Alsace), compte 500 collaborateurs et 3 usines de production en France qui fabriquent plus de 1500 menuiseries par jour.



Ce changement d’organisation s’accompagne d’une refonte des logos. Du passé, les codes couleurs historiques des différentes filiales ont été conservés, à savoir le vert et le gris pour AMCC. Aux formes désormais rectangulaires et à la typographie plus contemporaine facilement déclinable sur tous les supports, le nouveau logo modernise l’image d’AMCC. Autre modification significative, un pictogramme illustre le coeur de métier de l’entreprise souligné par les mots « fenêtres » et « portes » en baseline. La signature d’appartenance à la holding AT Partner est discrètement présente à côté de cet ensemble. Ce graphisme original reflète la volonté de l’entreprise d’insuffler une nouvelle dynamique à la marque AMCC, au service de toujours plus d’innovations et de services pour ses clients. Une digitalisation des métiers et des services Le renouveau d’AMCC va de pair avec une transformation digitale, plus que jamais au coeur de la stratégie de l’entreprise, comme en témoigne : les récents investissements entrepris dans l’usine de Châteauroux qui ont permis d’une part l’automatisation de la ligne de soudure et, d’autre part la robotisation de la pose du ferrage des dormants

le développement d’une application mobile téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’Apple Store. A l’aide de leur smartphone, les clients revendeurs peuvent ainsi consulter l’ensemble des documents techniques dont ils ont besoin sur les chantiers et accéder à leur Espace Pro pour suivre leurs commandes. Ces fonctionnalités sont bien évidemment toujours disponibles sur le site internet www.amcc-fenetres.fr

la présence de la marque sur les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) pour retrouver chaque semaine des informations inédites En parallèle, les services physiques restent opérationnels à l’image de la hotline technique dont les équipes ont été renforcées et bénéficient désormais des derniers moyens de communication (visioconférence, skype, vidéos de démonstrations...) pour répondre quotidiennement à toutes les demandes des clients. À la conquête de nouveaux partenaires pour le Club AMCC En 2020, AMCC vise le développement de son réseau d’artisans et revendeurs de menuiseries membres du Club AMCC. Cela passe notamment par une force de vente composée de 15 personnes harmonieusement réparties sur le territoire national, mais aussi par le recrutement d’une responsable des ventes chargée d’apporter une nouvelle dynamique.



Ce renforcement des équipes est soutenu par : le lancement de produits toujours plus innovants avec des gammes exclusives réservées aux membres du Club AMCC pour qu’ils puissent se démarquer de la concurrence

des outils marketing mis à la disposition des clubistes pour participer à la réussite de leur activité

des outils d'aide à la vente tels que showrooms co-financés, catalogues personnalisés et mini sites Internet Club AMCC pour gagner en visibilité Avec le changement d'organisation et la nouvelle identité visuelle, l'ensemble de ces moyens mis en place devraient permettre à AMCC de réussir à enrichir son réseau de partenaires et de les aider à prendre le cap de la croissance.