Fabricant de menuiseries PVC, aluminium, mixtes et bois pour le neuf et la rénovation, AMCC est l’interlocuteur privilégié des professionnels de la fermeture depuis plus de 70 ans. Suite à l’évolution stratégique du groupe Atrya, auquel elle était jusqu’alors intégrée dans le pôle BtoB Chantier, AMCC devient l’une des marques de référence d’une nouvelle holding nommée AT Partner. L’occasion pour l’entreprise d’opérer un changement d’organisation et d’adopter une nouvelle identité visuelle.