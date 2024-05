WindowMaster certifié NF S61-937 : un gage de fiabilité en désenfumage et ventilation

WindowMaster, entreprise danoise spécialisée en CleanTech et l'un des principaux spécialistes mondiaux de la ventilation naturelle et de l'automatisation de façades, est fière d'annoncer la certification de ses produits selon la norme française NF S61-937. Ceci témoigne de l'engagement de WindowMaster à proposer des solutions de désenfumage et ventilation sûres, fiables et efficaces pour les bâtiments.

La norme NF S61-937 régit la conception et l'installation de dispositifs actionnés de sécurité (DAS) pour garantir leur adéquation à une utilisation dans des systèmes de sécurité contre le risque d'incendie. Elle spécifie les exigences pour les DAS qui remplissent diverses fonctions, telles que la compartimentation ou l'extraction de fumée dans les bâtiments. Dans un contexte d'attention accrue portée à l’équilibre d'une qualité d'air intérieur optimale avec un protocole strict de sécurité incendie, l'équipe d'experts de WindowMaster, forte de nombreuses années d'expérience, a poursuivi le processus de certification. Cet engagement garantit que leurs produits répondent non seulement aux normes de l'industrie, mais les dépassent. Par conséquent, les produits de WindowMaster, comprenant une gamme de boitiers à chaîne, sont conformes aux spécifications rigoureuses définies par la norme NF S61-937, garantissant ainsi leur fiabilité en cas d'urgence. « Notre dévouement à la qualité et à la sécurité est primordial dans tout ce que nous faisons », a expliqué Geoffrey GUELTON, responsable commercial chez WindowMaster MGAir. « L'obtention de la certification NF S61-937 souligne notre engagement à fournir des solutions de ventilation naturelle de haute qualité, qui priorisent la sécurité et le bien-être des occupants des bâtiments. Depuis notre entrée officielle sur le marché français en 2023, nous nous efforçons d'offrir la tranquillité d'esprit à nos clients, sachant que nos solutions répondent aux strictes exigences de sécurité fixées par les autorités françaises. » Les produits certifiés NF S61-937 de WindowMaster sont soumis à des tests rigoureux pour garantir leur conformité aux exigences de la norme, notamment un processus de fabrication strict répondant aux normes de qualité les plus élevées. Un projet notable qui a récemment mis en œuvre les produits certifiés de WindowMaster est Art Rhena, un important centre culturel pour les arts du spectacle niché au cœur des pittoresques Îles du Rhin, en Alsace. Une caractéristique essentielle de ce projet est ses façades soigneusement conçues, créées pour s'harmoniser avec le paysage environnant. Les coffrets de désenfumage de pointe de WindowMaster, CompactSmoke 4A et 10A-20A, ont été installés, automatisant de manière efficace les ouvrants et facilitant l'extraction de fumée. L'obtention de cette certification confirme la position de WindowMaster en tant que fabricant de confiance et concepteur de solutions de ventilation durables. Pour en savoir plus exit_to_app