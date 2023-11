Une ventilation intensive avec ventelles filantes DucoWall Classic dans la Tour Hekla à Paris

Dévouement à l’interaction et au bien-être

Avec ses 49 étages et 76 000 m², la tour HEKLA se compose de 39 niveaux de bureaux et de 4 niveaux de services, ainsi que de 3 niveaux abritant un emplacement exceptionnel et de généreuses terrasses avec vue panoramique sur Paris et La Défense. Ses espaces de travail innovants sont dédiés à l'interaction et au bien-être.

Ventilation intensive pour un excellent passage d’air

Sur les façades de cette œuvre architecturale prismatique, sont disposées les ventelles filantes DucoWall Classic 50 HP. En aluminium thermolaqué, disposées par 3 lames, elles ceinturent ainsi la tour à chaque étage. Leur fonction est de permettre les prises d’air et les rejets d’air des centrales de traitement d’air à travers la façade, en toute discrétion, pour chaque niveau.

François Laurent, Responsable des Ventes DUCO : « Le bardage à ventelles filantes DucoWall Classic 50HP a spécialement été conçu pour une ventilation intensive. De grandes quantités d'air peuvent ainsi être aspirées ou rejetées avec des surfaces plus petites. En témoignent les tests en laboratoire indépendant avec des coefficients Ce et Cd qui assurent un des meilleurs passages d’air du marché ! »

Installation facile et simple

D’une installation très facile par un simple clipsage, le système DucoWall Classic 50HP a été intégré directement dans les blocs de façade, avant leur montage final.

Avec ce bardage à ventelles filantes ‘High Performance’, Duco assure donc que les organes de ventilation seront toujours alimentés en air frais, pour le bien-être et le confort des usagers de la tour HEKLA.

