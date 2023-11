Salon des Maires et des Collectivités Locales 2023 : LOXAM, le partenaire location au services des collectivités

LOXAM participe à ce salon qui est le rendez-vous incontournable pour découvrir et présenter des innovations et des réponses concrètes aux problématiques rencontrées au quotidien par les prescripteurs du secteur public.

Lors de cette nouvelle participation au Salon des Maires, LOXAM présentera sur le stand H80 (Pavillon 3) :

l’étendue de sa gamme de matériels ;

son savoir-faire et ses expertises via ses filiales LOXAM Access, LOXAM Event, LOXAM Module, LOXAM Power ;

sa proximité et sa réactivité grâce à son maillage territorial ;

les avantages de la location matériels.

Ces offres et solutions ont été pensées pour répondre aux différents besoins des acteurs locaux, y compris aux enjeux territoriaux en matière de sécurité et d’environnement. Le Groupe présentera à cette occasion sa gamme LOXGREEN, des matériels à faibles émissions, à faibles niveaux sonores et aux vibrations réduites pour la réalisation de chantiers bas carbone pour des villes plus sûres et plus durables.

En complément, LOXAMED, société d'innovation et de mobilité en santé associant LOXAM et Capitello Med (filiale santé de Capitello Group), sera présente sur plusieurs espaces du salon : pavillon 4 (stand G93), pavillon 6 (espace “Vis ton sport”, E120.3), et à l’extérieur – entre les pavillons 3 et 4 – avec un véhicule médicalisé permettant d’effectuer des tests cardiovasculaires.

Retrouvez LOXAM au Salon des Maires du 21 au 23 novembre 2023

à Paris, Porte de Versailles

Pavillon 3 – Stand H80

Pour en savoir plus exit_to_app