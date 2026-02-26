ARIANE NANO SANS RESSORTS : la révolution des petites portes sectionnelles

Une conception pensée pour l’efficacité sur chantier

Le système sans ressorts constitue le coeur de l’innovation. En supprimant la tension mécanique, traditionnellement nécessaire au fonctionnement d’une porte sectionnelle, JAVEY élimine les risques associés aux ruptures de ressorts. Son axe octogonal (préassemblé) motorisé et autoportant est bien plus léger, rendant la manipulation plus simple. Résultat : une pose plus rapide, plus sûre et un temps d’intervention en hauteur fortement réduit.

Son installation simple, avec seulement deux plaques de fixation, ne nécessite aucun fer de reprise : un atout décisif pour les environnements aux contraintes techniques importantes, avec des retombées de linteau variées ou dans des espaces exigus, et ce quel que soit le type de levée.

Capacités techniques adaptées aux petites baies

La porte peut être installée sur des dimensions jusqu’à :

5 000 mm de largeur

3 500 mm de hauteur

10,5 m² sans portillon ou 9 m² avec portillon

Cette configuration en fait une solution parfaitement calibrée pour les petits accès industriels, les entrepôts compacts ou les ateliers nécessitant une porte isolée et motorisée sans contrainte de ressort.

Pour de plus grandes dimensions, les portes ARIANE SANS RESSORTS et ARIANE SANS RESSORTS XXL prennent le relais.

Sécurité optimale et conformité réglementaire

Conforme à la norme EN 13241, ARIANE NANO SANS RESSORTS intègre :

Parachute de câbles à inertie

Platines de fixation vissables

Panneaux anti-pince-doigts

Motorisation tubulaire 220 V avec treuil de secours

Différents modes : pression maintenue, impulsion, automatique

25 cycles/jour et 18 tours/min pour un usage industriel intensif

Résistance au vent classe 3

Isolation performante (U = 0,53 W/m²K)

Large choix esthétique pour s’intégrer à tous les environnements

Orientée performance et installation rapide, la porte ARIANE NANO SANS RESSORTS allie également élégance et personnalisation. En plus des 12 teintes standards, JAVEY met à disposition un éventail d’options pour sublimer chaque projet :

Laquage RAL au choix

Des finitions variées (Woodgrain, Deepmat, Stucco, rainurées ou non)

Des oculus ou full-vision pour maximiser l’apport en lumière naturelle

Cette diversité facilite l’intégration sur tout type de bâtiment : garages industriels, quais logistiques, ateliers, centres de maintenance, commerces…

Performance et confort d’usage

Pour répondre aux exigences des sites sensibles aux déperditions énergétiques, ARIANE NANO SANS RESSORTS est composée de panneaux de 40 mm à mousse polyuréthane haute densité (40 kg/m³), affichant un coefficient de transmission thermique de 0,53 W/m²K. Avec une résistance au vent classe 3 (pouvant aller jusqu’à 5 sur étude), ARIANE NANO SANS RESSORTS se positionne comme une solution efficace, fiable et rentable pour les sites souhaitant une porte isolée et performante.

Une solution conçue pour les installateurs

Une installation simple, rapide et sécurisée

Une suppression totale des ressorts et des risques associés

Un confort accru pour les équipes

Une isolation performante

Une motorisation fiable et durable

Une maintenance maîtrisée

Une esthétique sur mesure

Des vrais plus pour les installateurs désireux d’optimiser leurs chantiers.

ARIANE NANO SANS RESSORTS s’impose alors comme la solution stratégique idéale pour les professionnels à la recherche de systèmes de fermetures performants, fiables, sécuritaires et simples à poser, tout en maintenant un haut niveau d’isolation et d’esthétique.

En somme, la gamme SANS RESSORTS incarne la vision de JAVEY : des solutions adaptées, performantes et accessibles, alliant efficacité, sécurité et esthétique en un format smart à XXL. Des systèmes innovants qui confirment le leadership technologique et la maîtrise industrielle de JAVEY.

Pour en savoir plus exit_to_app