Alkern dévoile ses catalogues régionaux engagés et 100 % français
Publié le 26 février 2026
Des catalogues régionaux dédiés aux usages locaux
Chaque édition a été conçue pour accompagner les projets d’aménagement extérieur au plus près des réalités terrain :
- Adaptation aux contraintes climatiques régionales
- Réponse aux styles architecturaux locaux
- Sélection de produits en cohérence avec les usages et la luminosité
L’iconographie immersive met en valeur matières, textures et ambiances afin de faciliter la projection et la conception de projets durables et harmonieux.
Les catalogues comptent :
- 212 pages (Nord Centre Est) – tirage 6 730 exemplaires
- 216 pages (Grand Ouest) – tirage 4 225 exemplaires
- 204 pages (Sud Est) – tirage 5 855 exemplaires
Ils sont diffusés auprès des clients professionnels Alkern (avec tarifs) et disponibles en téléchargement sur le site alkern.fr.
Une étape majeure dans l’engagement environnemental d’Alkern
L’édition 2026 marque un tournant environnemental : 100 % des dalles drainantes Alkern sont désormais couvertes par des FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire).
Ces documents normés garantissent :
- Transparence des performances environnementales
- Analyse du cycle de vie
- Données fiables pour les projets RE2020 et démarches bas carbone
Un atout stratégique pour les prescripteurs et maîtres d’ouvrage engagés dans la construction durable.
Nouveautés 2026 : pavés, dalles et solutions drainantes innovantes
Nord Centre Est : créativité et modularité
La grande nouveauté est l’arrivée du pavé Newhedge Classique multiformat, décliné en :
- 30 × 22,5 cm
- 22,5 × 15 cm
- 15 × 15 cm
- Épaisseur 6 cm
Proposé en coloris grey, il offre une grande liberté de calepinage pour des aménagements graphiques et contemporains.
L’édition intègre également un nouveau coloris anthracite pour les bordurettes lisses à emboîtement
Sud Est : adaptation à forte luminosité
Les dalles gravillonnées T7 s’enrichissent d’un coloris jaune et bleu, idéal pour les environnements fortement ensoleillés, apportant un rendu naturel et lumineux.
Innovations communes aux trois régions
→ Dalles Rustique Re-Source® : esthétique et recyclage
Les dalles Rustique Re-Source® adoptent un nouveau coloris sable chaleureux et intègrent au minimum 25 % de granulats recyclés, contribuant à la réduction de l’empreinte carbone.
→ Dalles support de plots Universo Re-Source®
Leur formulation innovante à base de liants recomposés permet :
- Une réduction significative du taux de clinker
- Une baisse mesurable des émissions carbone
- Une contribution aux stratégies bas carbone des projets
Pavés drainants et gestion durable de l’eau
Les gammes évoluent pour optimiser la gestion des eaux pluviales et favoriser l’infiltration :
- Harmonisation des formats des pavés drainants Aquafil® (10 × 20 cm et 20 × 20 cm – ép. 8 cm)
- Nouveau format Hydrojoint 20 × 30 cm (ép. 8 cm avec écarteurs de 15 mm)
Ces solutions participent à :
- La réduction des îlots de chaleur
- La perméabilité des sols
- L’adaptation au changement climatique
Une stratégie industrielle alignée avec le groupe Holcim
Depuis 2026, Alkern est membre du groupe Holcim.
Avec plus de 50 sites de production en France et en Belgique, 1 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires proche de 250 M€, Alkern s’inscrit dans la stratégie NextGen Growth 2030, orientée décarbonation et résilience territoriale.
Engagée en RSE, l’entreprise maintient sa médaille d’Or EcoVadis depuis 2021, confirmant son exigence en matière de performance environnementale et sociétale.
Des guides de conception pour l’aménagement extérieur durable
Avec ces catalogues régionaux 2026, Alkern affirme une ambition claire :
- Proposer une offre globale et cohérente
- Favoriser la fabrication française et les boucles locales
- Réduire l’impact carbone du béton préfabriqué
- Accompagner les professionnels dans la conception d’espaces extérieurs durables
Bien plus que des supports commerciaux, ces catalogues s’imposent comme de véritables guides techniques et esthétiques au service des projets d’aménagement extérieur contemporains.
